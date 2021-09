ZUS skontroluje pracowników na zwolnieniu lekarskim. Urzędnicy zapukają nawet do sąsiada

fot. Slava Dumchev / / Shutterstock

ZUS zażąda zwrotu świadczenia chorobowego od pracowników, którzy podczas zwolnienia lekarskiego wykonywali czynności niezgodne z jego przeznaczeniem. Zakład już wkrótce będzie mógł zapytać nawet sąsiada, czy pracownik na zwolnieniu nie remontował domu lub był na wakacjach.

Pracownicy, którzy na zwolnieniu lekarskim remontują dom, wyjeżdżają na wakacje lub wykonują inne prace muszą liczyć się z poważnym konsekwencjami. W tym ze zwrotem świadczenia chorobowego lub wypadkowego z odsetkami (maksymalnie za 5 lat wstecz). Nowelizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie od 18 września, zaostrza dotychczasowe prawo.

Do tej pory w sytuacjach niejednoznacznych decyzja w sprawie zwrotu świadczenia należała do sądów. Ich orzecznictwo nie były jednolite. "Teraz to się skończy". Aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał podstawę prawną do wystąpienia z żądaniem zwrotu środków do pracownika, który w opinii ZUS, nienależnie pobrał pieniądze z tytułu zwolnienia lekarskiego lub ubezpieczenia wypadkowego – podaje portal Prawo.pl.

Kody zwolnień lekarskich Kod choroby to nic innego jak litera przypisana grupom chorobowym, którą zamieszcza się na zwolnieniu lekarskim czyli ZUS ZLA (dawniej L4). Taki dokument jest obecnie wystawiany elektronicznie czyli tzw. e-ZLA.

Pracownik na zwolnieniu chorobowym "pod lupą" ZUS

To nie koniec zmian w ustawie. Jeszcze więcej uprawnień Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma wraz z początkiem nowego roku. Od 1 stycznia 2022 r. w życie wejdą przepisy rozszerzające uprawnienia ZUS dotyczące zbierania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości oraz podstaw wymiaru.

W praktyce oznacza to, że urzędnicy ZUS będą mogli m.in. sprawdzić media społecznościowe pracownika na zwolnieniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą zwrócić się do biura podróży o zweryfikowanie, czy osoba pobierająca środki z L4 w danym czasie przebywała na wakacjach.

DF