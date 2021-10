ZUS zapowiada wypłatę czternastek do końca października

fot. Elzbieta Krzysztof / / Shutterstock

Czternasta emerytura trafi na konta emerytów i rencistów do końca października. Dodatkowe, świadczenie wypłacane w 2021 r. nie wymaga składania żadnego wniosku.

ZUS zapowiedział wypłacenie kolejnego dodatku dla emerytów i rencistów. Czternasta emerytura w 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. Otrzymają je osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Zgodnie z warunkami dodatku, jeżeli osoba otrzymuje wyższe świadczenie, niż 2900 zł brutto, to kwota zostanie pomniejsza zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że świadczeniobiorcy pobierający stałą emeryturę lub rentę w wysokości 4150,88 zł brutto nie otrzymają czternastki. Natomiast osoby, które znajdują się pomiędzy pułapem 2900 zł brutto a 4150,88 zł brutto otrzymają świadczenie pomniejszone o każdą złotówkę ponad ustaloną kwotę.

– Przygotowujemy się do wypłaty czternastek, które trafią do naszych klientów wraz ze świadczeniami listopadowymi. W związku z tym, że 1 listopada to dzień świąteczny osoby, które pierwszego dnia miesiąca otrzymują świadczenia, dostaną przelew na konto pod koniec października – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czternastka w tym roku przysługuje wszystkim osobom, które są uprawnione do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli do m.in. emerytury, renty, renty socjalnej lub świadczenia przedemerytalnego.

Czternasta emerytura będzie opodatkowana i oskładkowana, nawet jak zostanie ona wypłacona ze świadczeniami, które są już opodatkowane lub zwolnione podatku. Jednak jak informuje ZUS, to dodatkowe świadczenie jest zwolnione z dokonywanych potrąceń oraz egzekucji. Na czternastkę czeka ponad 9,1 mln osób, z czego w pełnej wysokości otrzyma 7,9 mln.