ZUS wysyła informacje o składkach. Sprawdź, czy nie zalegasz

Prezes ZUS: Do Małego ZUS-u plus zgłosiło się 327 tys. przedsiębiorców

Do Małego ZUS-u plus mamy zgłoszonych ponad 327 tys. przedsiębiorców - przekazała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z tego rozwiązania powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia.