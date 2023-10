ZUS wyliczył, o ile wzrosła przeciętna emerytura od 2015 r.

W latach 2015–23 przeciętna emerytura brutto wzrosła o 57,6 proc., a biorąc pod uwagę także trzynastą i czternastą emeryturę - o 68,6 proc. - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei wzrost minimalnej emerytury od 2015 r. wyniósł 80,4 proc.

fot. vivooo / / Shutterstock

ZUS w informacji przekazanej PAP przedstawił wyliczenia dotyczące wzrostu świadczeń emerytalnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Jak podano, w 2007 roku przeciętna emerytura wynosiła 1346,42 zł brutto, z kolei w 2015 roku – 2096,55 zł brutto. "Oznacza to wzrost procentowy o 55,7 proc. Natomiast w latach 2015–2023 wzrost ten wyniósł 57,6 proc., a patrząc szerzej i wliczając trzynastą i czternastą emeryturę – wzrost sięgną 68,6 proc." - wskazał ZUS.

W informacji zaznaczono, że przeciętna emerytura "na rękę" wynosiła 1121,24 zł w 2007 r., 1738,86 zł w 2015 r. oraz 2970,64 zł w 2023 r., a wliczając 13 i 14 emeryturę – 3152,92 zł.

"Przeciętna emerytura netto wzrosła między 2007 a 2015 rokiem o 55 proc., a między 2015 a 2023 rokiem – aż o 81 proc." - podkreślił ZUS.

W informacji wskazano, że porównanie wzrostu przeciętnej emerytury netto, pozwala lepiej zobrazować wpływ korzystnych zmian podatkowych z ostatnich lat, czyli obniżkę PIT najpierw do 17 proc., a następnie do 12 proc., podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie II progu podatkowego do 120 tys. zł.

"Udział kwoty netto przeciętnej emerytury w jej kwocie brutto lekko spadł między 2007 a 2015 rokiem z 83,3 do 82,9 proc., a następnie wzrósł do 89,9 proc. w 2023 r." - podał ZUS.

Zakład zwrócił także uwagę na podwyżkę emerytury minimalnej, która wzrosła w latach 2015–23 ponad dwukrotnie szybciej niż w latach 2007–15. ZUS przypomniał, że minimalna emerytura wynosiła 1 marca 2007 r. 597,46 zł, 1 marca 2015 r. - 880,45 zł, a od 1 marca 2023 r. wynosi 1588,44 brutto.

Według wyliczeń ZUS wzrost procentowy minimalnej emerytury w latach 2007–15 wyniósł 47,4 proc., w latach 2015–23 – 80,4 proc., a wliczając 13 i 14 emeryturę - 110,5 proc.

"Również w przypadku minimalnej emerytury udział kwoty netto w kwocie brutto spadł między 2007 a 2015 rokiem – w tym przypadku z 87,6 do 86,0 proc., a następnie wzrósł do 91,0 proc. w 2023 r. Patrząc na konkretne kwoty – minimalna emerytura netto wynosiła 524,69 zł 1 marca 2007 r., 757,21 zł 1 marca 2015 r. oraz 1445,48 zł 1 marca 2023 r." - podał ZUS.

Zakład podkreślił, że minimalna emerytura "do ręki", uwzględniając trzynastki i czternastki, wzrosła w latach 2015–23 blisko trzykrotnie szybciej niż w latach 2007–15. "Wzrost procentowy w latach 2007–2015 wyniósł 44 proc., a w latach 2015–2023, wliczając 13 i 14 emeryturę, aż o 123 proc." - przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

