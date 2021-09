ZUS wychodzi z covidowych problemów

fot. lzbieta Krzysztof / / Shutterstock

Wyniki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po pierwszym półroczu są na tyle dobre, że dotacja na koniec roku 2021 może być dużo mniejsza, niż założono w budżecie – czytamy w środowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

"Jak pokazują dane ZUS za pierwsze półrocze, finanse zakładu wyszły z covidowych problemów" - pisze "DGP". Dziennik wskazuje, że składka wyniosła 115 mld zł i była wyższa o 7,8 proc. niż rok wcześniej. Z kolei dotacja budżetowa była niższa o połowę i wyniosła 10,4 mld zł - czytamy.

"Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu br., mimo że nadal pod wpływem pandemii COVID-19, była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów działalności gospodarczej" – zaznaczyła, cytowana przez gazetę, prezes ZUS Gertruda Uścińska.

"DGP" podkreśla, że dane za pierwsze półrocze pokazują, iż wpływy rosną szybciej niż wydatki. "O ile składka wzrosła o niemal 8 proc., o tyle wypłaty emerytur o 7,5 proc., a pozostałych świadczeń o 3 proc." - czytamy w dzienniku.

"Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2021 r. była stabilna. Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych w okresie styczeń – czerwiec br. osiągnął 80,4 proc." – podkreśliła prezes Uścińska.

Dziennik podkreśla, że tzw. wydolność ZUS wróciła do poziomu sprzed pandemii, a efektem tego jest zmniejszenie dopłat z budżetu do wypłaty świadczeń.

Jak informuje "DGP", teoretycznie do ZUS ma wpłynąć w tym roku ok. 60 mld zł, ale jeszcze w grudniu 2020 roku budżet wpłacił do ZUS 12 mld zł, dzięki czemu od początku tego roku stopień wykorzystania dotacji jest znacząco niższy.

"Ostatecznie na koniec roku dotacja będzie mogła być mniejsza o co najmniej 12 mld, które wpłynęły w zeszłym roku, i kilka miliardów złotych, które ZUS będzie zawdzięczał wpływom wyższym od przyjętych założeń" - pisze dziennik.

Gazeta wskazuje, że dobra sytuacja finansowa zakładu to efekt sytuacji na rynku pracy. "Kumulują się efekty zjawisk, takich jak: szybki wzrost płac, rosnąca liczba zatrudnionych i relatywnie niskie bezrobocie oraz duża liczba wakatów, co sprzyja legalizacji zatrudnienia" - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".(PAP)

