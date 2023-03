ZUS szuka 2 mln złotych, które wypłacił uchodźcom. Kwota może jeszcze wzrosnąć

Kwota świadczeń nienależnie wypłaconych uchodźcom przez ZUS wyniosła 2 mln złotych – informuje w środę "Rzeczpospolita". Chodzi o środki przekazane osobom, które opuściły Polskę. Jednocześnie – jak podaje dziennik – wielu Ukraińców straciło uprawnienia niesłusznie.



fot. Włodzimierz Wasyluk / / FotoNews

Jak informuje dziennik, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odzyskał 35,3 tys. zł z około 2 mln zł.

"Na decyzję o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia Zakład ma dwa lata" – powiedział "Rzeczpospolitej" rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Może się okazać, że kwota nadpłaconych świadczeń (mowa tu o: 500+, 300+ i rodzinnym kapitale opiekuńczym) jest wyższa – zauważa gazeta. Przypomina, że do czasu wejścia w życie ostatniej nowelizacji specustawy ZUS dowiadywał się, że uchodźcy wyjechali najwcześniej 30 dni po przekroczeniu przez nich granicy.

Teraz ZUS ma dostęp do rejestru Straży Granicznej, a z nim – do informacji o datach wjazdów i wyjazdów obywateli Ukrainy. Może od razu po wyjeździe wstrzymać wypłatę. Dziennik podaje, że przez pierwszy miesiąc obowiązywania nowych przepisów zastosowano je wobec ok. 3,2 tys. uchodźców. Jeśli wrócą do Polski w ciągu 30 dni od wyjazdu, ZUS przywróci wypłatę.

Wielu Ukraińców straciło uprawnienia niesłusznie

Okazuje się jednak – pisze dziennik, że wielu obywateli Ukrainy traci uprawnienia niesłusznie.

"Słyszymy, że osoby, które wyjechały z Polski zaledwie na kilka dni, utraciły status uchodźcy" – powiedziała adwokatka ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Małgorzata Jaźwińska.(PAP)

kmz/ joz/