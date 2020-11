Zadzwoń i umów się na wizytę w ZUS. Nie musisz mieć konta na PUE

Czechy tną podatek dochodowy. "To nasze helicopter money"

W wyniku wejścia w życie reformy popartej przez niższą izbę parlamentu niższa stawka podatku dochodowego w Czechach spadnie z ponad 20 proc. do 15 proc. "To nasze helicopter money" - mówi premier Andrej Babisz. Opozycja oskarża go o populizm, a szef banku centralnego ostrzega przed dziurą w publicznej kasie.