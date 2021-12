ZUS przejmuje obsługę programu "Rodzina 500+". Będzie wypłacał "na zakładkę"

/ Europejski Kongres Gospodarczy

Od 1 stycznia wszystkie wnioski o świadczenie będą kierowane do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. To ogromna wygoda dla rodziców – poinformowała prezes ZUS Gertruda Uścińska w wywiadzie opublikowanym we wtorkowej "Rzeczpospolitej".

Prezes ZUS powiedziała, że "w 2022 r. obsługa wniosków na 6,7 mln dzieci oraz 81 mln wypłat świadczenia 500+ rocznie zostanie powierzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych". "Najpierw od 1 stycznia ZUS będzie przyznawał i wypłacał świadczenia wychowawcze dla nowo składanych wniosków. Ponadto od 1 lutego 2022 r. rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, czyli czerwiec 2022 – maj 2023 r." - tłumaczyła.

Jak dodała, "wnioski w ramach tego naboru trafią już do ZUS. Natomiast gminy i powiaty obsługują wnioski składane do końca 2021 r. oraz wypłacają świadczenia do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Przejęcie obsługi wypłat +na zakładkę+ zapewni bezpieczeństwo ciągłości wypłat".

"Osoby, które obecnie otrzymują świadczenie z gminy lub powiatu, nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Do maja 2022 r. świadczenie będzie wypłacać ten sam podmiot. W sprawach dotyczących świadczeń przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego nadal należy kontaktować się z pracownikami organu, który przyznał dane świadczenie. Przyznane uprawnienia są w pełni zachowane" - tłumaczyła Uścińska. (PAP)

oloz/ dki/