ZUS potwierdza: 300 mln zł zostało przelanych na konta rodziców

Około 300 mln złotych zostało przelanych na konta rodziców w ramach programu "Dobry start", co objęło ponad 1 mln dzieci – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Kolejną wypłatę środków zaplanowano na poniedziałek.

fot. Remigiusz Gora / / Shutterstock

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start". To 300 zł wyprawki szkolnej dla każdego uczącego się dziecka. Dokumenty można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

"ZUS na bieżąco wypłaca środki z programu. Do rodzin trafiło już ponad 300 mln złotych. Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie, przekroczyło 1 mln. W najbliższych dniach ZUS przeleje kolejne środki" – powiedziała szefowa ZUS.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup np. artykułów szkolnych oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia oraz aplikacji mZUS.

Na PUE ZUS specjalny kreator wniosków o świadczenia z "Dobrego Startu" poprowadzi użytkownika przez cały proces krok po kroku. Można w ten sposób uniknąć błędów przy ubieganiu się o świadczenie. Na wniosku – oprócz innych danych – należy podać: numer rachunku bankowego, na który wpłynie świadczenie, adres mailowy oraz numer telefonu - czyli dane, które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku.

Również zawiadomienia dotyczące świadczeń "300 plus" będą przekazywane w formie elektronicznej. Informację o przyznaniu świadczenia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Na PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).(PAP)

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ mhr/