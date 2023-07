ZUS oddał przedsiebiorcom ponad miliard złotych

Ponad 1 miliard złotych wynosi kwota przekazana przedsiębiorcom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wynika z najnowszych danych ZUS. Chodzi oczywiście o rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

fot. vivooo / / Shutterstock

„Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która w 2022 roku opłacała składkę na własne ubezpieczenie zdrowotne, w roku bieżącym po raz pierwszy miała obowiązek dokonania rocznego rozliczenia tych składek za ubiegły rok” – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Jeżeli rozliczenie wykazało, iż przedsiębiorcy przysługuje zwrot, mógł on złożyć stosowny wniosek do ZUS w terminie do 5 czerwca br. Chodzi o płatników składek, którzy nie mają zaległości składkowych lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

„Na podstawie złożonych wniosków dotychczas przelaliśmy do przedsiębiorców 1 miliard 124 miliony złotych. Tylko dziś do prowadzących firmy trafiło ponad 200 mln zł” – poinformowała szefowa ZUS.

ZUS spieszy się z przelewami

Zwraca uwagę, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym ZUS był w stanie rozpocząć przekazywanie środków na długo przed upływem ustawowego terminu do 3 sierpnia br. „Pieniądze są przelewane na rachunki płatnicze. Robimy wszystko, aby przedsiębiorcy otrzymali pieniądze możliwie szybko” – dodaje profesor Uścińska.

Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 roku. W przypadku posiadania zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, nadpłata zostanie w pierwszej kolejności rozdysponowana na te zaległości. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

kh/ mhr/