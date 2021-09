ZUS odbierze emerytury. Weszły w życie nowe przepisy

fot. Zbigniew Kotara / / Shutterstock

Na mocy nowych przepisów ZUS może domagać się zwrotu świadczeń wypłaconych w ostatnich pięciu latach. Za błędy urzędników zapłacą obywatele - zauważyła "Gazeta Wyborcza".

Nowe przepisy, obowiązujące od 18 września, to pokłosie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Informacje, choć ważne dla emerytów, nie znalazły miejsca w ofensywie medialnej partii rządzącej. W ostatnich tygodniach seniorzy słyszeli przede wszystkim o korzyściach, jakie przyniesie im "Polski ład". Tymczasem mogą zwracać świadczenia wraz z odsetkami bez własnej winy.

Nowelizacja daje ZUS-owi prawo do wystąpienia o zwrot świadczeń wypłaconych w ostatnich pięciu latach. Podstawą będzie stwierdzenie przez urzędnika, że emerytura lub renta nie powinna być nigdy przyznana albo jest za wysoka. Warto podkreślić, że o wysokości czy przyznaniu świadczenia decydują urzędnicy, a w tym przypadku to obywatele, którzy poprawnie wypełnili wnioski i wystąpili o świadczenie do urzędu, zapłacą za ich błędy. Co więcej, pieniądze mają być oddawane z odsetkami, a należności ściągane nawet od momentu przyznania emerytury.

Jak komentują eksperci, przepisy nie tylko naruszają zaufanie do państwa, ale stwarzają też okazję do urzędniczych nadużyć, nie mówiąc o bezpieczeństwie socjalnym obywateli.

Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS-u, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zapewnił, że urząd każdą sprawę bada indywidualnie, a pomyłki, które mogą spowodować zwrot wypłaconych świadczeń, zdarzają się bardzo rzadko.

- Nowelizacja ustawy ma m.in. lepiej chronić Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przed próbami wyłudzeń świadczeń. Ponadto jeżeli osoba zwróci nienależnie pobrane świadczenia w wyznaczonym terminie, nie będzie musiała płacić odsetek - tłumaczy „GW” rzecznik.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa do zwrotu świadczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach np. kiedy świadczenia przyznane lub wypłacane są na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia - dodaje.

