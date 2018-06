ZUS listy pisze i pyta emerytów, czy jeszcze żyją

Ponad 54 tys. listów nadał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do seniorów mieszkających za granicą, pytając, czy żyją - informuje "Gazeta Wyborcza". Wszystko po to, by upewnić się, że wysyłane świadczenia trafiają do właściwych osób.

Coraz częściej można usłyszeć historie, że rodzina nie zgłosiła śmierci seniora, by nadal pobierać wysyłane przez ZUS świadczenia. Dlatego zakład stara się chronić przed takimi sytuacjami i wysyła listy, prosząc w nich o potwierdzenie, że pieniądze nie są wyłudzane i trafiają do emeryta czy rencisty.

Reguła zawarta w dokumencie została zmieniona, ponieważ wcześniejsza "Niniejszym oświadczam, że pozostaję przy życiu i zamieszkuję pod wskazanym adresem" budziła spore kontrowersje. Obecnie zatytułowana jest tak: „Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia”.

Jeśli adresat nie odpowie na pierwszy list, ZUS ponawia wysyłkę. Jeśli także drugie wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, wypłaty świadczeń zostają wstrzymane.

Oświadczenie należy odesłać do placówki, która wypłaca pieniądze. Trzeba pamiętać jednak o tym, by na dokumencie znalazło się poświadczenie własnoręczności podpisu. Otrzymać je można m.in. w polskiej placówce konsularnej albo w lokalnym urzędzie państwa zamieszkania.

ZUS jednak cały czas pracuje nad możliwością zastąpienia papierowej korespondencji elektroniczną.

Wysyłka odbyła się w trzech turach. Pod koniec 2017 roku pisma zostały nadane do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Norwegii oraz na Ukrainę. Na początku obecnego roku trafiły do Australii, Austrii, Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Szwecji i Włoch. Do pozostałych państw listy wysłano kilka dni temu.

