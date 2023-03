ZUS jak OFE wypłaci środku w razie m.in. śmierci ubezpieczonego

Emerytury i renty w górę, waloryzacja się rozpoczęła. Seniorzy dostaną więcej pieniędzy

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 spowodowała, że najniższe świadczenie, a także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne wzrosły do 1588,44 zł brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku to ok. 44,15 mld zł.