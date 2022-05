Ukraińcy stracą 500+, jeżeli wyjadą z Polski

fot. Tupungato / / Shutterstock

Obywatele Ukrainy, którzy wyjadą z Polski na dłużej niż miesiąc, utracą prawo do legalnego pobytu w Polsce. W praktyce oznacza to również brak prawa do pobierania świadczenia 500+ – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, po przekroczeniu granicy otrzymali prawo do legalnego pobytu w Polsce. Na tej podstawie mogą pobierać świadczenie wychowawcze 500+.

Jednak w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy po przybyciu do Polski po wskazanym terminie wyjedzie na dłużej niż miesiąc poza granicę Polski, to utraci prawo do legalnego pobytu, a tym samym prawo do świadczenia wychowawczego 500+, podaje ZUS.

"W takim przypadku świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski. Jeśli jednak zostało wypłacone za miesiąc następujący po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski, jest ono nienależne i trzeba je zwrócić" – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz podaje numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić pieniądze.

Jak uzyskać 500+? O świadczenia mogą ubiegać się osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 23 lutym br. w wyniku wojny, uzyskały numer PESEL UKR, założyły w Polsce rachunek bankowy i mają polski numer telefonu. Do złożenia wniosków, np. o 500+, niezbędne jest zarejestrowanie i potwierdzenie profilu na PUE ZUS. Pracownicy placówek ZUS pomagają przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia. Informacje o świadczeniu 500+ można uzyskać w dowolnej placówce ZUS, podczas e-wizyty w ZUS, na infolinii pod numerem 22 444 02 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00) lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres [email protected], a także na stronie internetowej ZUS.

DF