Polski Bon Turystyczny wsparł branżę miliardami złotych. ZUS pokazał najnowsze dane

Przez cały okres obowiązywania programu Polski Bon Turystyczny, czyli od 1 sierpnia 2020 r. do 31 marca 2023 r., zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł – wynika z danych ZUS. Najwięcej płatności bonem dokonano w woj. małopolskim.

ZUS w opublikowanym we wtorek komunikacie podsumował działanie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT). Zakład przekazał jednocześnie, że pełny raport w tej sprawie zostanie przedstawiony w najbliższych dniach.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana w komunikacie, przypomniała, że program wystartował 1 sierpnia 2020 r. i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem.

"W ciągu pięciu pierwszych miesięcy dokonano prawie 365 tys. płatności bonami, na łączną kwotę 240 mln zł. Rekordowy okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł" – wskazała szefowa ZUS.

"Podsumowując – przez cały okres obowiązywania programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę niecałych 3,2 mld zł" – poinformowała prof. Uścińska.

Zwróciła uwagę, że największe zainteresowanie PBT zanotowano od lipca do sierpnia 2021 r., kiedy to zrealizowano ok. 31 proc. wszystkich transakcji, a kwota, którą zapłacono, stanowiła ponad 34 proc. środków wydatkowanych z tytułu realizacji płatności bonami. Kolejny duży skok w liczbie transakcji i w kwocie płatności zanotowano w okresie wakacyjnym 2022 r. i w marcu 2023 r. – czyli w ostatnim miesiącu obowiązywania programu.

Z danych ZUS wynika, że od początku działania programu największą liczbę płatności bonem zanotowano w woj. małopolskim (prawie 1,3 mln). Na drugim miejscu uplasowało się woj. pomorskie (836,3 tys.), na trzecim – woj. zachodniopomorskie (674,3 tys. Na czwartym miejscu znalazło się woj. mazowieckie (576,8 tys. transakcji).

Jeśli chodzi o kwotę płatności bonami. to również tutaj na pierwszym miejscu uplasowało się woj. małopolskie (672,1 mln zł), na drugim woj. pomorskie (541,5 mln zł), na trzecim – woj. zachodniopomorskie (471,5 mln zł), na czwartym – woj. mazowieckie (312,7 mln zł).

Podczas trwania programu najwyższą kwotę płatności za usługi hotelarskie (np. hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi itp.) zrealizowano w woj. pomorskim (497,9 mln zł) i w małopolskim (430,7 mln zł). Na trzecim miejscu znalazło się woj. zachodniopomorskie (416 mln zł), na czwartym woj. dolnośląskie (201,2 mln zł).

ZUS zaznaczył, że w przypadku płatności za imprezy turystyczne (np. parki rozrywki i touroperatorzy organizujący wycieczki, obozy, kolonie itp.) sytuacja kształtowała się nieco inaczej niż w przypadku usług hotelarskich. W tej klasyfikacji prym wiodło woj. mazowieckie (100,6 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie (79,4 mln zł), na trzecim – woj. łódzkie (49,8 mln zł), na czwartym – woj. zachodniopomorskie (42,4 mln zł).

Niektóre podmioty turystyczne realizowały jednocześnie płatności bonami zarówno za usługi hotelarskie, jak i imprezy turystyczne. Zwycięzcą w tej kategorii okazało się woj. małopolskie (162 mln zł). Na drugim miejscu znalazło się woj. świętokrzyskie (35,2 mln zł), na trzecim – woj. pomorskie (13,14 mln zł), na czwartym – woj. zachodniopomorskie (13,07 mln zł).

Z danych ZUS wynika, że do końca marca 2023 r. uprawnionych do bonu turystycznego było ok. 4,5 mln osób, w systemie widniało ponad 3,9 mln aktywnych bonów, przy czym: wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln (z czego całkowicie wykorzystano ok. 3 mln bonów, częściowo – 778,6 tys. bonów), niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

W pierwszych miesiącach działania programu w systemie do obsługi PBT zarejestrowano ponad 18 tys. podmiotów turystycznych, w kolejnych miesiącach przybywało rejestracji podmiotów. Ostatecznie 31 marca 2023 r. w systemie do obsługi PBT widniało ponad 28 tys. aktywnych podmiotów turystycznych.

Od początku działania programu PBT najwięcej podmiotów turystycznych zarejestrowano w woj. pomorskim (6,3 tys.) i małopolskim (5,7 tys.). Na trzecim miejscu uplasowało się woj. zachodniopomorskie (5,2 tys.), na czwartym – woj. dolnośląskie (2,5 tys.).

ZUS przypomniał, że w związku z programem działała też specjalna infolinia: 22-11-22-111, która działała ponad 32 miesiące. W tym okresie obsłużono blisko 750 tys. połączeń telefonicznych. Działał też adres poczty elektronicznej: bon@zus.pl, na który wpłynęło ponad 44 tys. zapytań klientów.

Osoby upoważnione do bonu turystycznego prosiły o ogólne informacje o bonie (35 proc. zapytań), pytały, jak skorzystać z bonu (19 proc. zapytań), jak aktywować bon (9 proc. zapytań), prosili o informację o płatności bonem (4,8 proc. zapytań) i o obsługę wniosku wysłanego do POT (3,2 proc. zapytań).

Oprócz ZUS podmiotem zaangażowanym w realizację programu PBT była Polska Organizacja Turystyczna.

Autorka: Karolina Kropiwiec