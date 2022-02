ZPP: indeks nastrojów wśród MŚP na I pół. 2022 r. wyniósł 34,4 pkt. Najniżej w historii

fot. Roman Samborskyi / / Shutterstock

Indeks nastrojów MŚP „Busometr” na pierwsze półrocze 2022 roku znalazł się na rekordowo niskim poziomie i wyniósł 34,4 pkt. - wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Maison & Partners. Równocześnie z badania wynika, że w najbliższych miesiącach 21 proc. firm planuje podwyżki płac, a 13 proc. zamierza zwiększyć zatrudnienie.

"Indeks nastrojów przedsiębiorców „Busometr” na pierwsze półrocze 2022 roku znalazł się na rekordowo niskim poziomie. Wyniósł on jedynie 34,4 punktu, a zatem zmniejszył się o 7,8 punktu w stosunku do ostatniego badania dotyczącego nastrojów na II półrocze 2021 r." - napisano w komunikacie do badania.

Indeks Nastrojów Gospodarczych MŚP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Wyniki indeksu poniżej 50 pkt. oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców.

Wartość wskaźnika dla koniunktury gospodarczej wyniosła 30,5 pkt. i była najniższa od początku 2013 r.

Z badania wynika, że 68 proc. badanych uważa, że koniunktura gospodarcza w ciągu najbliższego roku raczej lub zdecydowanie pogorszy się.

Wartość wskaźnika dla rynku pracy wyniosła 54,4 pkt.

21 proc. badanych przedsiębiorstw planuje niewielkie lub znaczne podwyżki, 53 proc. firm nie planuje zmian w wynagrodzeniach, a 4 proc. zamierza obniżać płace.

Równocześnie 13 proc. firm planuje zwiększać zatrudnienie, 80 proc. nie planuje zmian w zatrudnieniu, a 7 proc. planuje zmniejszyć zatrudnienie.

Wartość wskaźnika dla komponentu inwestycje 24,8 pkt. i była na najniższym poziomie w historii badania.

W badaniu wskazano, że 63 proc. respondentów nie planuje w najbliższych miesiącach inwestycji wobec 27 proc. zamierzających je wprowadzić.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) w styczniu 2022 r. na próbie 580 przedstawicieli MŚP.

(PAP Biznes)

luk/ mfm/