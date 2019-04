ZNP: strona rządowa negatywnie odniosła się do naszych propozycji

Strona rządowa negatywnie odniosła się do propozycji związków zawodowych, ubolewamy nad tym - powiedział w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz. Z kolei Sławomir Wittkowicz z FZZ powiedział, że "usztywnienie stanowiska rządowego jest złym prognostykiem".

Większość naszych postulatów została zrealizowana, nie mamy zrealizowanego jednego postulatu - powtórzył po środowym spotkaniu z rządem szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. "Cały czas słyszymy, że w tym roku nie dostaniemy więcej pieniędzy. Także można prawie powiedzieć, że formuła negocjacji, jeśli chodzi o ten punkt tutaj została wyczerpana. Rząd nas cały czas kieruje na rozmowy o przyszłości"- dodał.

W środę po godz. 13 rozpoczęło się kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. Po ponad dwóch godzinach wicepremier Beata Szydło poinformowała o przerwie w rozmowach do godz. 18.

"Strona rządowa negatywnie odniosła się do propozycji związków zawodowych, ubolewamy nad tym. (...) Związki przedstawiają swoją propozycję, strona rządowa mówi o swoich uwarunkowaniach nie odnosząc się absolutnie do propozycji 30 proc. wzrostu wynagrodzenia" - powiedział Broniarz. Chodzi o nowy postulat ZNP i FZZ, którzy we wtorek wycofali się z podwyżki o 1000 zł, na rzecz 30-procentowego wzrostu wynagrodzeń. Według związkowców, oznacza to dla nauczyciela stażysty na poziomie zwiększenia wynagrodzenia o jakieś 720-730 zł. miesięcznie, natomiast dla nauczyciela dyplomowanego to kwota około 990 zł.

Z kolei szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz powiedział, że przerwa w spotkaniu podyktowana jest pracami sejmowymi. Wyraził nadzieję, że po wznowieniu rozmów o godz. 18 rząd przedstawi "bardziej koncyliacyjne podejście". Dodał jednocześnie, że "usztywnienie stanowiska rządowego jest złym prognostykiem".

Przypomniał, że 8 kwietnia, kiedy może rozpocząć się strajk w oświacie, jest już w najbliższy poniedziałek. "Komu jak komu, ale władzy publicznej powinno zależeć na tym, żeby do porozumienia dojść, a nie wygenerować protest, a później zastanawiać się, w jaki sposób go ugasić, albo szukać tylko i wyłącznie winnych" - powiedział Wittkowicz.

Proksa dopytywany, czy Solidarność zdecyduje się podpisać porozumienie z rządem, nawet, gdy inne związki nie zdecydują się na to, powiedział: "Występuję tutaj nie o porozumienie, tylko o jakiś protokół, nawet rozbieżności, czy inny dokument, którym mógłbym zamknąć protest w Krakowie (...). Chodzi o dokument, który gwarantowałby to, co zostało już ustalone".

Mówił także, że ze względu na stanowisko pozostałych związków "prawdopodobnie te negocjacje potrwają pewnie tydzień, czy dwa, będą permanentnie trwały, aż stworzymy nowy system wynagradzania nauczycieli, nową ścieżkę na przyszłość".

Poinformował też, że w sobotę w Krakowie obradować będzie Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", która zdecyduje, czy "S" weźmie udział w proteście.

Szydło powiedziała, że rząd i "Solidarność" są gotowe na podpisanie porozumienia, na jego warunki nie zgadzają się jednak ZNP i FZZ. Zaznaczyła, że wszystkie strony są zgodne, że należy rozpocząć prace "nad zmianami systemowymi, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli".

"Rząd podtrzymał swoje propozycje z dnia wczorajszego. Więc w tej chwili w ciągu tych trzech godzin przerwy będą jeszcze strony pracować nad analizami swoich stanowisk i spotykamy się o godzinie 18" - powiedziała wicepremier. Zapowiedziała, że rozmowy będą trwały tak długo, aż uda się wypracować porozumienie(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Danuta Starzyńska-Rosiecka

