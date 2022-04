ZE PAK szacuje, że w '21 strata netto grupy wyniesie 309 mln zł

fot. Krystian Maj / / FORUM

Zespół Elektrowni PAK dokona odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych i szacuje, że skonsolidowana strata netto grupy za 2021 rok wyniesie 309 mln zł, a wynik na poziomie EBITDA wyniesie 243 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że największy wpływ na wyniki testów miała zmiana bazowego scenariusza okresu eksploatacji węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych.

"Dotychczasowy scenariusz zakładał eksploatację bloków węglowych 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów do 2024 roku, natomiast blok o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II) miał funkcjonować nie dłużej niż do 2030 roku. Obecnie jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych Grupy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy aktywom tym przysługuje wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy" - napisano w komunikacie.

"Węglowa działalność wydobywcza i wytwórcza po 2024 roku będzie musiała się wiązać z podjęciem szeregu inwestycji m.in. umożliwiających dalszą eksploatację odkrywki Tomisławice oraz dostosowujących blok 474 MW do wymogów środowiskowych. Spółka widzi możliwość poniesienia takich inwestycji i wydłużenia pracy aktywów węglowych po 2024 roku jednak zdecydowanie uzależnia podjęcie takich działań od wprowadzenia mechanizmu wsparcia po 2024 roku, który zmniejszałby ryzyko działalności przewidzianych do wygaszenia aktywów wytwórczych Grupy" - dodano.

ZE PAK podał, że przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów.

"W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego zidentyfikowano również inne zdarzenia o jednorazowym charakterze, które były związane ze zmianą bazowego scenariusza eksploatacji aktywów węglowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: pozostałe odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie, odpisy aktualizujące wartość aktywa górniczego, odpisy aktualizujące wartość materiałów, zmiany wysokości rezerw na rekultywacje oraz korekty w zakresie odroczonego podatku dochodowego" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że zdarzenia te spowodują obniżenie wyniku EBITDA grupy o ok. 26 mln zł i skonsolidowanego wyniku netto o ok. 550 mln zł.

ZE PAK zastrzegł, że sprawozdania skonsolidowane i jednostkowe są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie.(PAP Biznes)

