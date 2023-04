ZBP szacuje wyniki finansowe banków w 2023 roku

Wyniki finansowe banków w 2023 roku będą zbliżone do osiągniętych w 2022 roku - ocenia Związek Banków Polskich.

"(..) dziś perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej są obarczone istotnym ryzykiem błędu, ale mimo to można zakładać, że przedstawiona analiza znajdzie odzwierciedlenie w zbliżonych do niej wyników finansowych banków w 2023 r. Będą one zapewne też zbliżone do rezultatów 2022 r. i nie będą one w tych uwarunkowaniach wynikami finansowymi na miarę oczekiwań samych banków i ich właścicieli" - napisał ZBP w raporcie poświęconym sytuacji banków w 2022 roku.

Zysk netto sektora w 2022 roku wyniósł 12,56 mld zł.

ZBP w 2023 r. oczekuje dość umiarkowanego zainteresowania kredytem bankowym.

"W pierwszej kolejności powinien on dotyczyć popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw. W miarę realizacji programów rządu w zakresie transformacji gospodarki, jej unowocześniania można spodziewać się większego zainteresowania zewnętrznym finansowaniem ze strony największych przedsiębiorstw" - napisał.

ZBP oczekuje, że mniejszy popyt na kredyt będzie prowadzić do większych inwestycji w papiery wartościowe.

"Ograniczony popyt na kredyt bankowy nie będzie zapewne zachęcać banków do zwiększenia zainteresowania pozyskiwaniem większych depozytów i oferowania deponentom wyższego oprocentowania" - napisał ZBP.

Związek pisze, że można oczekiwać umiarkowanie wysokich dochodów odsetkowych, ale nie będą one już tak wysokie, jak miało to miejsce w 2022 r.

"Wyższe koszty pozyskania depozytów, chęć części kredytobiorców spłacania swoich zobowiązań przed terminem będzie powodować, że dochody z odsetek będą niższe. Nie sposób pominąć kontynuacji wakacji kredytowych dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Te utracone przychody będą wysokie szczególnie w I półroczu 2023 r., natomiast II półrocze pozostaje obecnie zagadką" - napisał.

ZBP nie oczekuje, aby w bieżącym roku nastąpiło wyraźne pogorszenie jakości kredytów.

"Bardzo ważną kwestią w tym roku będzie ponownie rozwój sytuacji w zakresie prawnego statusu portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Rozstrzygnięcia TSUE w tych sprawach w bieżącym roku mogą silnie uwarunkować kształtowanie się polskiego orzecznictwa. W miarę jednak postępu dużej liczby sporów w sądach banki będą musiały być przygotowane na poniesienie znacznych kosztów, które nie muszą dodatkowo być rozłożone na wiele lat. Dlatego też największe banki będą zmuszone do dalszego silnego zwiększania rezerw tworzonych na pokrycie ryzyka prawnego" - napisał Związek.

"Biorąc pod uwagę skalę rezerw poczynionych i ich wpływ na wynik finansowy niektórych banków można nawet zastanawiać się nad skalą systemowego znaczenia tych rezerw i czy ta zmieniająca się sytuacja nie doprowadzi do dalszej konsolidacji w polskim sektorze bankowym" - dodano. (PAP Biznes)

