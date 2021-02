ZBP: kwestia zawierania ugód z frankowcami może w niektórych bankach wyjaśnić się w I kw.

fot. marekusz / Shutterstock

Banki przygotowują się do zwoływania walnych zgromadzeń w sprawie walutowych kredytów hipotecznych, kwestia zawierania ugód z frankowcami może w niektórych bankach wyjaśnić się jeszcze w I kwartale - poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

"W poszczególnych bankach trwają analizy, trwają pilotaże, trwają konsultacje z organami, przygotowania do walnych zgromadzeń, pewnie niektóre wyniki będziemy znali do końca I kwartału, ale pewnie nie wszystkie" - powiedział Pietraszkiewicz.

"Spodziewam się, że pewne wyjaśnienia tej sytuacji jednak do mniej więcej końca I kwartału nastąpią i mam nadzieję, że będziemy mogli więcej powiedzieć w czasie Forum Bankowego oraz w czasie walnego zgromadzenia ZBP, kiedy pewnie pojawią się już jakieś większe, zbiorcze informacje" - dodał.

Forum zwołano na 10 i 17 marca, a WZ ZBP na koniec kwietnia.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe.

