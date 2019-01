ZBP: kredyty frankowe mają „najwyższą jakość”

Tylko dwa na sto kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim klasyfikowane są jako zagrożone, informuje Związek Banków Polskich. Co roku ubywa ok. 22 tys. takich umów, a kredytobiorcy nie są zainteresowani ich przewalutowaniem.

Związek Banków Polskich przedstawił podsumowanie stanu portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego. Na koniec 2018 r. stanowiły one odpowiednio 19,5 proc. i 24,8 proc. zasobu czynnych kredytów mieszkaniowych w ujęciu ilościowym (470 tys. sztuk) i wartościowym (107 mld zł).

W prezentacji porównano jakość kontraktów opartych na franku i tych bazujących na złotym. Wśród wszystkich kredytów hipotecznych udzielonych do 2012 r. włącznie (kiedy to zobowiązania „walutowe” stały się marginesem sprzedaży) odsetek nieregularnie spłacanych hipotek frankowych wyniósł 2,23 proc., a złotowych – 3,19 proc. Cytowane dane dotyczą stanu na koniec 2017 r. i pochodzą z Komisji Nadzoru Finansowego.

ZBP podkreśla, bazując na danych Biura Informacji Kredytowej, że jakość portfela kredytów „frankowych” nie pogarsza się. Nie zaobserwowano także masowych przewalutowań zobowiązań notujących opóźnienia w spłacie. Do końca 2018 r.

„Klienci regularnie obsługujący zadłużenie nie są zainteresowani przewalutowaniem” – wskazano w materiałach ZBP. Łącznie taką operację wykonano do końca 2018 r. w przypadku 2229 kontraktów. Związek podkreśla, że brak jasności, co do dalszych losów ustawowej regulacji skłania zarówno klientów, jak i banki, do powstrzymywania się przed decyzjami.

W prezentacji dokonano również porównania sytuacji kredytobiorców hipotecznych z wybranych roczników. ZBP wskazuje, że klienci „frankowi” dzięki niskim stopom procentowym w Szwajcarii spłacają obecnie przede wszystkim kapitał. To oznacza, że ich zadłużenie, wyrażone w CHF, spada znacznie szybciej niż kredytobiorców złotowych.

Warto jednak zauważyć, że dług przeliczony na złote jest wyraźnie wyższy niż w przypadku klientów, którzy wybrali złote. Dla niektórych roczników przekracza on także pierwotną kwotę wypłaconego finansowania.

