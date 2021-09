ZBP: Sektor bankowy zaniepokojony zmianami podatkowymi. Obawia się o ocenę kredytową firm

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Sektor bankowy jest zaniepokojony zmianami podatkowymi zaproponowanymi w Polskim Ładzie i wskazuje, że zmiany prowadzą do większej nieprzewidywalności w ocenie kredytowej firm i obywateli - napisał Związek Banków Polskich w opinii do projektu ustawy podatkowej w ramach Polskiego Ładu.

31 sierpnia zakończyły się konsultacje społeczne do zaproponowanych zmian.

"Sektor bankowy wyraża zaniepokojenie skalą zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W ocenie banków, ale także wielu ekspertów gospodarczych zaprojektowane zmiany doprowadzą do silnego zwiększenia obciążeń fiskalnych istotnej części obywateli i wielu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Będzie to dotyczyć zwłaszcza obywateli i podmiotów najbardziej kreatywnych, którzy przyczyniają się w największym stopniu do rozwoju ekonomicznego kraju" - napisał ZBP.

"Z punktu widzenia banków zwiększenie obciążeń fiskalnych znaczącej części obywateli i podmiotów gospodarczych będzie prowadzić do większej nieprzewidywalności w ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców, prawdopodobnie obniżając w przypadku wielu z nich możliwości zaciągania dużych zobowiązań kredytowych w bankach w najbliższej przyszłości" - dodaje ZBP. (PAP Biznes)

