Z rodziną najlepiej wychodzi się... w firmie [Podcast]

Śladowy ślad węglowy [Podcast]

Niedawno na konferencji ABSL Elias van Herwaarden z Colliersa powiedział, że czuje się jak w czasach dzieciństwa, kiedy z kolegami rozmawiało się głównie o seksie, chociaż nikt go nie uprawiał. A to był panel o ESG… To prawda: dużo o tym mówimy, niewiele robimy.