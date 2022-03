Hipotetyczny zysk spółek z WIG20, bez banków, skurczył się o 2,6 mld zł

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Na skutek podwyżek stóp procentowych w Polsce od października 2021 roku do marca 2022 roku, hipotetyczny zysk netto spółek z indeksu WIG20, z wyłączeniem banków, skurczył się o 2,6 mld zł - poinformował w komunikacie prasowym Grant Thornton.

"Podwyżka stóp procentowych stanowi dodatkowe obciążenie finansowe dla każdego podmiotu korzystającego z zadłużenia. Istnieje szereg możliwości zabezpieczenia przed wzrostem stóp procentowych, jednak w dalszym ciągu znaczna część zobowiązań finansowych jest bezpośrednio uzależniona od decyzji Rady Polityki Pieniężnej" – ocenia senior menedżer w departamencie doradztwa Grant Thornton Małgorzata Kaczmarczyk-Białecka.

"Wypracowane środki zamiast zostać przekazane na kolejne inwestycje, czy na dystrybucję do właścicieli np. w formie dywidendy, pokrywają wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wzrost stóp procentowych wpływa także na wycenę wartości przedsiębiorstw, gdyż przekłada się na wyższą stopę dyskonta przyszłych przepływów pieniężnych" - dodała.

Grant Thornton przeprowadził analizę w oparciu o dane finansowe 17 spółek notowanych w ramach indeksu WIG20, dostępne na koniec III kwartału 2021 roku. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności z analizy wyłączono banki wchodzące w skład indeksu.

Jak wynika z obliczeń ekspertów Grant Thornton, łącznie wszystkie podwyżki stóp procentowych mogą oznaczać dla spółek WIG20 (bez banków) wzrost kosztów obsługi długu o 2,6 mld zł w stosunku do zaraportowanego przez nie stanu na III kwartał 2021 roku. Oznacza to, że z powodu samych dotychczasowych podwyżek stóp ich skumulowany zysk z czterech ostatnich kwartałów zmniejszyłby się z 39,1 mld zł na III kw. 2021 roku do 36,5 mld zł.

Z opublikowanych przez analizowane spółki danych wynika, że na koniec III kwartału 2021 r. w równym stopniu uwzględniały one w swojej strukturze finansowania zadłużenie o oprocentowaniu stałym (51 proc.), jak i zmiennym (49 proc.). Z kolei wyliczenia Grant Thornton wskazują, że średnioważone roczne oprocentowanie w analizowanych spółkach z WIG20 wzrosło w wyniku zmian WIBOR6M do 4,63 proc. na 9 marca 2022 r. z 2,64 proc. na koniec III kwartału 2021 roku.(PAP Biznes)

epo/ ana/