Z powodu COVID-19 zmarł prezes i założyciel spółki Modertrans Poznań

Gliński: Będzie ostra kontrola firm, które otrzymają pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury

Będzie bardzo ostra kontrola, około 30 proc. firm będzie wylosowanych i sprawdzone będzie to, czy te pieniądze zostały przeznaczone zgodnie z tym, co zapisane jest we wnioskach - powiedział we wtorek wicepremier i minister kultury Piotr Gliński o wypłatach Funduszu Wsparcia Kultury.