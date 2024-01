Z ponad 200 propozycji kontroli wybrali 94 (w tym CPK). To zaplanował NIK na 2024 r.

Ważnym aspektem działań będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem obywateli - powiedział we wtorek w Sejmie prezes NIK Marian Banaś. Zapowiedział też m.in. kontrolę realizację inwestycji CPK i infrastruktury krytycznej.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

We wtorek sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchała informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej planu pracy NIK na 2024 rok.

Prezes NIK Marian Banaś przekazał, że przeanalizowano łącznie 306 propozycji tematów kontroli. "Jednostki kontrolne NIK oraz jej pracownicy indywidulanie zgłosili 224 tematy. Od organów zewnętrznych: Sejmu i Senatu, prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 82 sugestie, z czego 22 to tematy proponowane przez komisje sejmowe i jednocześnie zarekomendowane przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej" - podał Banaś. Dodał, że sugerowane tematy kontroli, włączone do planu pracy NIK, były zgodne z tematami wyłonionymi w wyniku analiz przeprowadzonych w departamentach i delegaturach NIK.

Najwyższa Izba Kontroli - jak przekazał jej prezes - zaplanowała do realizacji w br. 94 tematy kontroli "Obecna sytuacja geopolityczna, zwłaszcza w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa, każe zwrócić szczególną uwagę na kwestie dot. zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, ważnym aspektem działań kontrolnych w NIK będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem obywateli" - poinformował Banaś. Przekazał też, że NIK skontroluje zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i obywateli, ochronę infrastruktury krytycznej oraz stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych.

W br. NIK skupi się też na "zapewnieniu stabilności finansowej państwa". "Połowa przyjętych do planu pracy tematów dotyczyć będzie zagadnień, których wpływ na finanse publiczne, lokalne lub konsekwencje dla obywateli będą wyższe, niż kwota 1 mld zł" - przekazał szef NIK. Izba - jak co roku - przeprowadzi kontrolę wykonania budżetu państwa i polityki pieniężnej, co - jak poinformował Banaś - zostało już rozpoczęte.

W obszarze dotyczącym obywateli - jak wskazał prezes Banaś - NIK zbada Narodowy Fundusz Zdrowia oraz funkcjonowanie szpitali wojewódzkich, wdrażanie terapii protonowej, a także warsztatów terapii zajęciowej, przestrzeganie praw osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w domach pomocy społecznej oraz zajmie się przeciwdziałaniem przemocy domowej. "Kontrolerzy NIK przyjrzą się ambulatoryjnej opiece nad dziećmi, systemom opieki paliatywnej oraz opieki nad cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne" - dodał.

Ponadto, jak przekazał prezes Banaś, "NIK zweryfikuje stan, wdrożenie wniosków NIK przez dysponenta Funduszu Sprawiedliwości sformułowanych po kontroli przeprowadzonej w 2020 r.".

Przekazał również, że kontrolerzy przyjrzą się prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego w szkołach, a także - jak państwo troszczy się o ludzi wykluczonych cyfrowo. NIK planuje też kontrolę wykorzystania środków na rozwój mieszkalnictwa.

Prezes NIK przekazał także, że w ramach obszaru odpowiedzialności za środowisko i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, NIK skontroluje m.in. realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej i inwestycje na rzecz hydroenergii. Dodał, że NIK zbada też sprawozdanie finansowe programu "Czyste powietrze".

NIK zamierza też - jak podał jej prezes - skontrolować realizację inwestycji Centralny Port Komunikacyjny oraz infrastrukturę kolejową z nim związaną. "Kontrole w 2024 r. obejmą zadania określone w programie inwestycyjnym na lata 2020-2023, zweryfikują ryzyka wskazane po poprzedniej kontroli oraz sprawdzą stan zaawansowania inwestycji w stosunku do przyjętego harmonogramu" - zaznaczył. (PAP)

Autorka: Paulina Kurek

pak/ mir/