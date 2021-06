Z okazji Dnia Dziecka prezent kupi co dziewiąty dłużnik alimentacyjny

/ Pexels

Na Dzień Dziecka prezent kupi co dziewiąty dłużnik alimentacyjny - wynika z danych BIG InfoMonitor. Zaległości osób niepłacących na swoje dzieci zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor przekraczają 11 mld zł.

Krajowym rekordzistą jest 50-latek z Mazowsza z zadłużeniem alimentacyjnym wynoszącym 649 633 zł. Ojcowie to 96 proc. osób niepłacących alimentów zgłaszanych do rejestrów BIG.

Z badań przeprowadzonych pod patronatem Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci, wśród obserwatorów funpage’u Odzyskuj Alimenty, należącym do BIG InfoMonitor, wynika, że 1 czerwca, w dniu swojego święta, na upominek od rodzica niepłacącego alimentów może liczyć 11,5 proc. dzieci. Oznacza to, że prezent wręczy jedynie co dziewiąty dłużnik alimentacyjny. Okazją do obdarowania dziecka są też urodziny (15,7 proc.) i Boże Narodzenie (12,9 proc.).

Jednocześnie 69,1 proc. ankietowanych dłużników alimentacyjnych przyznaje, że "nie ma sytuacji", w których decyduje się na choćby okazjonalne wsparcie finansowe swojego dziecka.

Dane Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, że od ponad roku liczba dłużników alimentacyjnych spada. Takiego trendu nie widać natomiast w regularnych zgłoszeniach przekazywanych co miesiąc przez gminy na temat dłużników, których w utrzymaniu dzieci wyręcza obsługiwany przez gminy Fundusz Alimentacyjny. W trakcie pandemii, między kwietniem 2020 r. a końcem kwietnia 2021 r., gminy dopisały do Rejestru 27 671 nowych dłużników. Najwięcej osób niepłacących na swoje dzieci przybyło w kwietniu tego roku – 2 684 osoby oraz w lipcu ubiegłego roku – 2 655 osób.

W tym samym czasie z bazy usunięto w wyniku spłaty zadłużenia lub ze względu na fakt, że dług ma więcej niż 6 lat – 12 555 dłużników alimentacyjnych.

"Mniejsza liczba dłużników niekoniecznie wynika z faktu, że rodzic spłacił choć część zobowiązania wobec dzieci, lecz z przepisów, które nakazują usuwanie z bazy BIG należności starszych niż sześcioletnie" - wyjaśnił PAP prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Zwrócił uwagę, że może to zmienić planowana zmiana prawa.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny zakłada, że informacje o zaległościach alimentacyjnych nie będą już usuwane z Biur Informacji Gospodarczej do czasu spłacenia długu wobec Skarbu Państwa.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor na koniec kwietnia 2021 r. liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 265 394 osoby – o 17 529 osób mniej niż rok wcześniej, a łączna zaległość po spadku o 355 mln zł przekracza 11 mld zł. W górę idzie jednak średnia kwota zaległości – o 1323 zł do 41 608 zł. Rekord średniego zadłużenia padł w woj. świętokrzyskim - 46 748 zł.

Najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka na Śląsku i Mazowszu, tam są też najwyższe łączne zaległości z tego tytułu. Na Śląsku przekraczają 1,4 mld zł, a na Mazowszu – 1,2 mld zł.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ skr/