Z lasu do salonu, czyli kłopoty branży drzewnej [Podcast]

Interesy lasów, drzewiarzy, producentów płyt i mebli ścierają się jak w tartaku. Rozwiązania problemów jakoś nie widać.

Pandemia okazał się łaskawa dla branży drzewnej i jej otoczenia. Przychody Lasów Państwowych spadły wprawdzie w zeszłym roku o prawie 6 proc., ale za to czysty zysk firmy zwiększył się o blisko jedną czwartą. Producenci mebli rzutem na taśmę w końcówce roku zwiększyli sprzedaż i pobili rekord z 2019 r. Nieźle poradziły sobie również tartaki. Nie oznacza to jednak, że w tym sektorze wszystko układa się bezproblemowo. Przeciwnie kłopoty nawarstwiają się od lat.

Przemysł tartaczny ma do Lasów Państwowych pretensje o to, że dopuszczają do eksportu drewna. O kłopotach, jakie wynikają z tego dla branży, opowiada Marek Kubiak, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Wytwórcy płyt narzekają, że chociaż wszędzie wokół naszego kraju drewno jest tańsze niż w Polsce, faktyczny monopolista na naszym rynku nie ma mechanizmów, które pozwalałyby obniżać ceny.

Kolejny problem opisywany przez Jędrzeja Kasprzaka, szefa Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce to ustawa, która pozwala spalać surowiec, nadający się do przetworzenia na materiał na meble.

- Spalanie drewna powinno być ostatecznością – argumentuje menedżer.

Braki surowcowe to także problem wytwórców mebli. Jaka perspektywy ma ten sektor mówi Michał Strzeleckiego, dyrektora biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Co ciekawe wiele argumentów wysuwanych przez przedsiębiorców podzielają… ekolodzy, a konkretnie Greenpeace Polska, organizacja, w której imieniu w naszym podcaście wypowiada się Marka Józefiaka.

A co na to wszystko Lasy Państwowe? Niestety na razie nie dowiemy się tego, bo nie udało się nam umówić z szefostwem tej firmy. Jednak gdy tylko będzie taka możliwość porozmawiamy także z przedstawicielami Lasów.

