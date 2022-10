Z końcem podwyżek stóp w Polsce warto poczekać na Fed i EBC

fot. pixelhouse / / Shutterstock

Z punktu widzenia stabilności złotego i inflacji z zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce warto poczekać do momentu, gdy na podobny krok zdecyduje się Europejski Bank Centralny i Fed - oceniają ekonomiści Citi Handlowego.

"Rada Polityki Pieniężnej jest w stanie ograniczyć inflację i sprowadzić ją do celu, jednak zadanie to będzie wymagało utrzymywania bardziej restrykcyjnej niż obecnie polityki pieniężnej i wzmocnienia retoryki antyinflacyjnej. Najbliższe miesiące pokażą na ile RPP jest gotowa pójść tą drogą, nawet jeżeli wiąże się z tym ryzyko głębszego spowolnienia" - napisano w raporcie.

"Aby skrócić okres bardzo wysokiej inflacji stopy procentowe musiałyby w tym cyklu wzrosnąć zapewne wyraźnie powyżej 7 proc. Biorąc pod uwagę, że stopy rosną również w Stanach Zjednoczonych i mogą tam sięgnąć nawet ok. 5 proc., próby szybkiego zakończenia cyklu w Polsce wydają się ryzykowne. Z punktu widzenia stabilności złotego (i inflacji) z zakończeniem cyklu warto poczekać do momentu, gdy na podobny krok zdecyduje się EBC i Fed" - dodano.

W ocenie ekonomistów, bez dodatkowego zacieśnienia polityki gospodarczej na powrót inflacji bazowej do akceptowalnych poziomów będzie trzeba poczekać bardzo długo.

"Nawet jeżeli tegoroczny deficyt okaże się bliski 2 proc. PKB, przyszłoroczny wynik będzie oscylował w okolicach -6 proc. PKB - a niewykluczone, że powyżej. Co więcej, zmiany w podatkach i wydatkach wydają się w swojej strukturze mocno proinflacyjne – nawet gdyby były neutralne dla deficytu, to przesuwają one pulę pieniędzy w kierunku gospodarstw domowych o wysokiej skłonności do konsumpcji" - wskazują ekonomiści.

"Jakkolwiek by więc nie patrzyć na prognozy budżetowe, polityka fiskalna raczej nie będzie ułatwiać obniżenia inflacji bazowej" - dodają. (PAP Biznes)

