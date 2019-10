Z dużej chmury dziwny deszcz. GPW rozregulowana po TSUE

Sądny dzień dla polskich banków wcale nie okazał się taki sądny. Niby orzeczenie TSUE w końcu się pojawiło i rozwiało pewne wątpliwości, tych wciąż jednak nie brakuje. Świetnym dowodem na ich istnienie jest czwartkowa sesja na GPW.

Akcjonariusze banków przeżyli dziś prawdziwy rollercoaster. Jeszcze zanim TSUE ogłosił wyrok, na GPW obserwowaliśmy zwyżki cen akcji banków. W pewnym momencie mBank drożał o ponad 7 proc., a Millennium nawet o 10 proc. WIG-Banki notował zwyżkę o ponad 2,5 proc. i był najmocniej zyskującym indeksem sektorowym na polskiej giełdzie. Po zakończeniu odczytywania wyroku kolor zielony nadal towarzyszył notowaniom banków z GPW, lecz w kolejnych minutach szala przechyliła się zdecydowanie na korzyść spadków. Najciekawiej było znów na Millennium, które +10 proc. zamieniło na -10 proc., by za chwilę znowu być ponad kreską.

W godzinach popołudniowych huśtawka nieco wyhamowała, wciąż jednak brakowało jednoznacznej interpretacji wyroku. Ostatecznie najsłabszym bankiem ze stratą 7,8 proc. okazało się Millennium (drugi największy udział portfela kredytów indeksowanych w CHF). Mocno tracił także posiadający również spory portfel wspomnianych kredytów Santander (-4,8 proc.). Z drugiej strony pierwsza i trzecia spółka pod względem udziału portfela kredytów indeksowanych CHF zanotowały... wzrosty. To mBank (+2,1 proc.) oraz Getin Noble (+13,1 proc.). Getiny nie od dziś grają jednak w trochę innej lidze (ze względu na problemy z kapitałami), co widać było zresztą po dwóch innych bankach Leszka Czarnieckiego - Getin Holding zyskał 25,2 proc., a Idea Bank 25 proc. W przypadku mBanku inwestorzy być może liczą, że zgodnie z zapowiedziami Commerzbanku, zostanie on wystawiony na sprzedaż bez portfela frankowego.

Spokojniej zachowywały się akcje banków posiadających kredyty CHF, ale nie te indeksowane (np. PKO BP) oraz tych z małą ekspozycją na sprawę (Pekao, ING). W sumie WIG-Banki stracił dziś 1,1 proc. Przypomnijmy, że eksperci wskazują jednoznacznie, iż wyrok okazał się korzystny dla kredytobiorców, TSUE podkreśliło bowiem abuzywność klauzul dotyczących indeksowania. Orzeczenie dotyczy wprawdzie jednej sprawy, ma się jednak stać podstawą dla kolejnych wyroków polskich sądów. Nie ma więc mowy o żadnym automatyzmie dotyczącym sprawy kredytów, wyrok TSUE powinien jednak zachęcić kredytobiorców, by walczyć o swoje w sądzie. Jaka będzie skala obciążeń dla banków? Tego jednak nie wiadomo, stąd mieszane reakcje. Także na złotym, który np. mimo spadków na bankach, dziś wyraźnie zyskiwał. Ręce zacierać mogą też prawnicy, co dostrzegli inwestorzy. Przykładowo kurs Votum poszedł w górę o 6,6 proc.

Czerwień na bankach nie przeważyła jednak o wyniku sesji, co jest rzadkością przy takiej skali spadków najważniejszego (z punktu widzenia udziału w głównych indeksach) sektora GPW. WIG20 zyskał dziś 0,05 proc. i był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie. Ta kontynuowała wczorajsze spadki. Warto dodać, że dziś do słabych danych z amerykańskiego przemysłu (najsłabszy odczyt ISM od czerwca 2009), dołączyły słabe dane z usług (ISM najniższy od sierpnia 2016). Jutrzejsze "payrollsy" mogą być zatem wyjątkowo ciekawe.

Oprócz WIG20 blisko kreski dzień zakończyły sWIG (-0,01 proc.) oraz WIG (-0,14 proc.), co również było niezłymi wynikami na tle Europy. Bardzo słabo wypadł z kolei mWIG (-0,9 proc.), gdzie bankom Millennium, ING oraz BNP "udało się" sprowadzić notowania do parteru. Orzeczenie TSUE napędziło także obroty. Te na szerokim rynku sięgnęły 927 mln zł, przewyższały zatem średnią.

Wśród blue chipów na GPW najmocniej wzrósł Tauron - o 3,9 proc. Ponad 2-proc. wzrosty notowała także trójka telekomów. Na dole, oprócz banków, znalazło się kontynuujące spadki LPP. Spółka wczoraj rozczarowała inwestorów wstępnymi wynikami kwartalnymi.

Na szerokim rynku kurs akcji Ursus spadł o 12 proc. i znalazł się najniżej od początku notowań. Po środowej sesji spółka poinformowała, że PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa. Spółka ma odnieść się do wniosku po jego otrzymaniu, ale ocenia, że brak jest przesłanek do jego uwzględnienia. Zarząd Ursusa w komunikacie prasowym zdradził także szczegóły fiaska amerykańskich negocjacji.

Adam Torchała