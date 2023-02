Z banków znikają ostatnie konta dla seniorów

fot. Ground Picture / / Shutterstock

Bank Pocztowy poinformował, że wycofuje z oferty „Konto w Porządku Plus”. Był to rachunek oferowany seniorom. Z kolei bank PKO BP chce przekształcić dotychczasowe „Konta Pogodne” w zwykłe „Konta za Zero”. Banki wycofują tego typu rachunki, bo osoby 60+ nie chcą, by klasyfikować ich ze względu na wiek.

„Konto w Porządku Plus” było jednym z ostatnich rachunków na rynku – o ile nie ostatnim – dedykowanym seniorom. Tego typu konta poznikały z oferty większości banków uniwersalnych już kilka lat temu. Można je jeszcze znaleźć w sektorze spółdzielczym i w niektórych SKOK-ach. Bankowcy tłumaczą, że klienci 60+ nie chcą być klasyfikowani jako osobna grupa. Chcą nadal czuć się młodzi, a ważniejsze od wieku są ich potrzeby.

- Bank Pocztowy wycofał z oferty „Konto w Porządku Plus”, które było dedykowane osobom w wieku 65+, ponieważ nasi klienci chcą, aby zauważać ich potrzeby, a nie wiek – dlatego od teraz nie wyodrębniamy już segmentu seniorów, co jest spójne z trendem rynkowym – mówi Joanna Moskalik, Naczelnik Wydziału Produktów Płatniczych, Depozytowych i Inwestycyjnych Banku Pocztowego.

W czerwcu konto dla seniorów („Konto Pogodne”) zniknie też z oferty PKO Banku Polskiego. Wszystkie tego typu rachunki zostaną przekształcone w zwykłe „Konta za Zero”. Bank nie oferował już zresztą „Konta Pogodnego” od lat – pozostawało jedynie w obsłudze. Dużo wcześniej konta dla seniorów wycofały też inne banki np. BZ WBK (obecnie Santander) czy Getin Bank (dziś VeloBank). W niektórych instytucjach stosowano nawet bonusy dla tej grupy docelowej, np. zniżki w aptekach czy dodawano do ROR kijki do nordic walking.

Klienci się cyfryzują

Seniorzy – jakiegokolwiek by nie przyjmować przedziału wiekowego – nie potrzebują osobnych rachunków. Chcą korzystać ze standardowej oferty – takiej, jak inni klienci indywidualni. Coraz więcej starszych osób chętnie sięga po kanały cyfrowe – bankowość elektroniczną i mobilną, zakupy online. Nie mają zresztą innego wyjścia, bo rynek bankowości idzie właśnie w tę stronę.

Widać to po polityce cenowej banków – operacje w oddziałach są coraz droższe. Za zlecenie przelewu, wpłatę czy wypłatę pieniędzy w kasie trzeba nierzadko zapłacić nawet około 10 zł. Zresztą i samych oddziałów bankowych jest coraz mniej – z kwartału na kwartał ubywa po kilkaset placówek. Coraz więcej banków inwestuje też w placówki typu cashless, czyli oddziały bezgotówkowe. Takie punkty nie mają już okienek kasowych – konsultanci zajmują się tam doradztwem. Oddziałów bezgotówkowych jest już około 600 na rynku.

Banki upraszczają ofertę

Większość banków upraszcza strukturę rachunków wycofując z oferty część ROR-ów. Przed laty każdy bank oferował nawet 5-6 różnych kont. Dziś bankowcy promują z reguły jedno, uniwersalne konto. Z osobnej oferty mogą korzystać jedynie dzieci, co ma m.in. związek z wymaganiami prawnymi. Wspomniany wyżej PKO Bank Polski w czerwcu ujednolici ofertę kont. Rachunki takie jak PKO Konto za Zero (stare), PKO Konto Rodzica, PKO Konto Pogodne, Konto Spektrum Adm., Konto Ulubione Adm. i Konto Codzienne Adm. zostaną przekształcone w Konto za Zero.