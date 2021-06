Z Warszawy do Łodzi w 45 min. Spółka CPK ma umowę na przygotowanie budowy linii Kolei Dużych Prędkości

/ Kancelaria Premiera RP

Stawiamy na kolej przyszłości; inwestycje kolejowe poprawiają jakość środowiska naturalnego, bezpieczeństwo przemieszczania się, zwiększają możliwości biznesowe, gospodarcze w Polsce - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki na modernizowanej stacji Warszawa Zachodnia.

Przebudowę dworca Warszawa Zachodnia prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe; tu zacznie swój bieg linia Kolei Dużych Prędkości (KDP) prowadząca w stronę CPK, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

Premier odwiedził plac budowy w związku z podpisaniem kontraktu przez spółkę CPK z konsorcjum firm: IDOM, Multiconsult, Transprojekt Gdański i Arcadis na prace przygotowawcze do budowy pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości. Podpisana umowa dotyczy prawie 140-kilometrowego fragmentu nowych torów kolejowych na trasie Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź.

"Jesteśmy na jednym z największych kolejowych placów budowy w Polsce" - zauważył premier. Jak wskazał, "kolej była oczkiem w głowie największych, najbardziej nowoczesnych państw." "To jednak, niestety, przez pierwsze 25 lat III RP nie miało miejsca" - powiedział.

Dodał, że ten plac budowy jest też swego rodzaju symbolem - symbolem przełamania niemożności. "To w perspektywie kilku najbliższych lat na pewno ponad 200 mld zł inwestycji w całym kraju" - powiedział.

Wspominając o nowych inwestycjach kolejowych Morawiecki zadeklarował, że "tu stawiamy na kolej przyszłości, tu chcemy przezwyciężyć niemożność poprzednich lat poprzez zaangażowanie ogromnych środków, także krajowych, także z budżetu państwa polskiego i także wspólnotowych na budowę planu inwestycji nowoczesnych kolei".

Według szefa rządu podróż z centrum Warszawy do Centrum Łodzi skróci się dzięki temu do 45 minut. "To coś, co niedawno przekraczało wyobraźnię nas, Polaków, że taka inwestycja może być zrealizowana" - powiedział premier. W jego ocenie inwestycje kolejowe poprawiają jakość środowiska naturalnego, bezpieczeństwo przemieszczania się i komfort, ale także zwiększają możliwości biznesowe, gospodarcze i inwestycyjne w Polsce. Premier dodał, że inwestycje w kolej wpisują się w filozofię jego rządu.

"Kolej i inwestycje kolejowe wymagają podejścia biznesowego, ale także odpowiedzialnego państwa, które wejdzie w tę przestrzeń, w której nie da się wykonać inwestycji siłami wolnego rynku. To jest filozofia działania naszego rządu, naszego państwa – tak, wolny rynek, tak, efektywność, przedsiębiorczość, ale w wielu miejscach przedsiębiorcze państwo jest potrzebne do wykonania inwestycji” – powiedział Morawiecki. Zwrócił uwagę, że z inwestycji w koleje Polacy będą korzystać przez wiele lat.

Obecny podczas podpisania kontraktu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego podjął decyzję o budowie nowego dworca Warszawa Zachodnia.

"Bo przecież nie dalej jak jeszcze przed dziesięcioma laty ekipy rządowe PO obiecywały mieszkańcom Warszawy, obiecywały mieszkańcom Polski, że Warszawa Zachodnia, wielki dworzec kolejowy, jeden z największych w Polsce będzie wybudowany. Problemem było to, że to były tylko słowa" - powiedział minister.

Na korzyści płynące z nowego systemu transportowego Polski wskazał także wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Jak mówił, budowa nowych linii kolejowych to rdzeń programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Dzisiaj tutaj, w tym miejscu rozpoczynamy nowy etap w historii kolei w Polsce, w historii transportu kolejowego w Polsce" - powiedział Horała. Zaznaczył, że polska kolej przez wiele lat była zaniedbywana.

"Budowa nowych linii kolejowych to jest rdzeń programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bardzo często jest on kojarzony tylko z samym lotniskiem, z dużym hubowym lotniskiem. Ale, jak spojrzymy chociażby na wielkość nakładów, to głównym jego elementem jest budowa nowych linii kolejowych, prawie 1800 km całkowicie nowych linii" - powiedział.

Horała wskazał, że zbudowanie nowego systemu transportowego Polski pozwoli "dodać dodatkowej dynamiki naszemu rozwojowi gospodarczemu, naszej gospodarce". Jego zdaniem realizacja programu inwestycyjnego w rozbudowę infrastruktury kolejowej przełoży się m.in. na udogodnienia dla osób szukających w Polsce lepszego zatrudnienia.

Jak przekazała w poniedziałkowej informacji prasowej spółka CPK, między Warszawą, CPK i Łodzią pociągi będą jeździły w pierwszym etapie z prędkością do 250 km/h. Przyjęte przez spółkę CPK założenia projektowe umożliwią jej podniesienie w przyszłości prędkości do 350 km/h – jeśli będzie takie zapotrzebowanie.

Dzięki tej inwestycji pasażerowie dojadą do nowego lotniska: z Warszawy w ok. 15 min, z Łodzi w ok. pół godziny, a z Warszawy do Łodzi w ok. 45 minut (prawie dwa razy szybciej niż obecnie).

Według spółki, zgodnie z harmonogramem, linia dużych prędkości między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną zostanie uruchomiona równocześnie z Portem Solidarność, czyli w 2027 r.

W ramach kontraktu konsorcjum firm wykona dla spółki CPK tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe). Na realizacje prac, w skład których wchodzą m.in. analizy przebiegów, a także specjalistyczne opracowania: techniczne, środowiskowe i ekonomiczne, wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy.

Jak przekazała spółka, finalnym efektem umowy będzie wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej między Warszawą a Łodzią w zakresie koniecznym do prowadzenia działań inwestycyjnych. Przygotowanie STEŚ jest kolejnym krokiem na drodze do pozyskania wymaganych pozwoleń i rozpoczęcia prac budowlanych.

Według CPK, w dalszej kolejności nowa trasa Warszawa-Łódź zostanie wydłużona. Dzięki temu powstanie szybkie połączenie kolejowe miedzy Warszawą, CPK i Łodzią a Wrocławiem i Poznaniem, którego koncepcja od swojego kształtu bywa nazywane "igrekiem".

Spółka przekazała, że na Mazowszu w ramach programu kolejowego CPK powstanie łącznie ok. 344 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK, a kolejne ok. 654 km zostanie zmodernizowane przez PKP PLK. W Łódzkiem będzie wybudowanych ok. 219 km nowych linii kolejowych, a kolejnych ok. 305 km zostanie zmodernizowanych.

Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie 1800 km nowych linii (plus ok. 200 km w ramach węzła kolejowego w rejonie Portu Solidarność). Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych, których inwestorem jest spółka CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej. (PAP)

