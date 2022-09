Z Rosji od stycznia wyjechało 419 tys. ludzi, dwukrotnie więcej niż rok temu

fot. Helen Filatova / / Shutterstock

Z Rosji od początku bieżącego roku wyjechało 419 tys. ludzi, dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdy wyjeżdżających było 202 tys. - podał we wtorek niezależny portal Meduza, powołując się na dane urzędu statystycznego Rosstat.

Najwięcej wyjeżdżających kierowało się na Ukrainę (prawie 80 tys.), do Tadżykistanu, Armenii i Kirgistanu. Ogółem do krajów byłego ZSRR wyjechało 368 tys. osób, a do krajów dalej położonych, głównie Chin, Indii i Wietnamu - ponad 50 tysięcy.

Z danych Rosstatu wynika, że tysiące ludzi przyjeżdżały też do Rosji. Z krajów byłego ZSRR przyjechało 294 tys., a z krajów dalej położonych - około 27 tysięcy. Jednak oznacza to, że mimo powrotów fala wyjeżdżających była wyższa o ponad 90 tysięcy. Przed rokiem bilans był odwrotny - liczba wjeżdżających o ponad 100 tysięcy przekraczała liczbę opuszczających Rosję.

Wielu Rosjan zdecydowało się opuścić kraj po inwazji rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego br. W maju br. portal Meduza szacował, powołując się na dane demografów, że w pierwszych dwóch-trzech tygodniach wojny około 150 tysięcy Rosjan wyjechało m.in. do Gruzji, Armenii i Izraela. Obecnie nie ma pewnych danych na temat skali emigracji. (PAP)

