Z Polski do Turcji bez paszportu. Wystarczy dowód osobisty

Polacy podróżujący do Turcji nie muszą zabierać ze sobą paszportu. Wjadą na dowód osobisty, jak do krajów Unii Europejskiej - poinformowały niespodziewanie tureckie władze.

Wszystko to tuż przed sezonem wakacyjnym, w którym Turcja będzie się starała ożywić swoją turystykę.

Branża turystyczna w Turcji mocno cierpi z powodu inwazji Rosji w Ukrainie. Obywatele tych dwóch krajów bowiem dotąd licznie odwiedzali Turcję. W zeszłym roku Turcję odwiedziło ponad 4,5 miliona Rosjan i ponad 2 miliony Ukraińców. Polaków było tam ponad pół miliona.

Podobne zasady od kilku lat obowiązują m.in. obywateli Francji czy Niemiec. Turcy jadący do Polski nadal będą musieli legitymować się paszportem.

Od 2 lat Polacy udający się do Turcji w celach turystycznych na okres do 90 dni nie muszą starać się o wizę.

As of 19 April 2022 Polish Nationals can travel to or transit from Türkiye with their ID Cards only. They no longer need to have their passports with them on touristic trips of maximum 90 days.



