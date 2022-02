Obecny sekretarz generalny NATO stanie na czele banku centralnego Norwegii

fot. NTB Scanpix/Vegard Wivestad Groett / / Reuters

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg został wybrany na gubernatora banku centralnego Norwegii. Stanowisko ma objąć po upływie kadencji w Sojuszu.



Kandydatura budziła kontrowersje, bo Stoltenberg był w przeszłości prominentnym politykiem Partii Pracy - dwukrotnie stał na czele norweskiego rządu, a wcześniej był szefem resortów finansów i przemysłu. Bloomberg nazywa Stoltenberga "przyjacielem i byłym mentorem" obecnego szefa norweskiego rządu Jonasa Gahr Støre. Panowie mieli rozprawiać o stanowisku w prywatnej rozmowie przed formalnym ogłoszeniem kandydatury.

Stoltenbergowi zostało jeszcze blisko 8 miesięcy kadencji w roli sekretarza generalnego NATO. Stanowisko gubernatora Norges Banku ma objąć ok. 1 grudnia - poinformowało w piątek norweskie Ministerstwo Finansów. Dotychczasowy szef banku centralnego Øystein Olsen ustąpi 1 marca. W okresie przejściowym na czele banku stanie dr Ida Wolden Bache, która była główną kontrkandydatką Stoltenberga w wyborach nowego gubernatora.

Stoltenberg nie ma doświadczenia w bankowości centralnej. Jest jednak z wykształcenia ekonomistą.

Kadencja Stoltenberga jako gubernatora Norges Banku potrwa 6 lat.

Norwegia jest jednym z nielicznych krajów rozwiniętych, które rozpoczęły już cykl podwyżek stóp procentowych w obliczu gospodarczego odbicia i wysokiej inflacji. We wrześniu Norges Bank podniósł podstawową stopę z 0 do 0,25 proc., a w grudniu dodał kolejne 25 pb. Tymczasem tempo wzrostu cen konsumenckich przekracza 5 proc., a cel inflacyjny jest wyznaczony na poziomie ok. 2 proc. w długim okresie.

