Z Funduszu Odbudowy wypłacono już 150 mld euro. Polsce na razie zero

Miliardy euro nie dla Węgier? Rząd Orbana nie zrealizował zobowiązań koniecznych do odblokowania funduszów unijnych Rządowi Viktora Orbana nie udało się do końca marca zrealizować zobowiązań, które były konieczne do odblokowania miliardów euro funduszy unijnych – napisał w czwartek węgierski dziennik „Nepszava”.