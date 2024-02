"Z 2 tys. do ponad 4 tys. zł". Przedsiębiorcy zapłacą więcej za składkę zdrowotną

Wysokość opłacanej przez przedsiębiorców składki zdrowotnej uzależniana jest od formy opodatkowania. Zmiany, które wprowadzono za sprawą "Polskiego ładu", ciążą coraz bardziej prowadzącym działalność gospodarczą. Wyższe składki zapłacą wszyscy już w lutym. W maju przedsiębiorcy ponownie będą musieli dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

fot. Jozef Micic / / Shutterstock

Coraz częściej osoby prowadzące działalność gospodarczą skarżą się na zmiany, jakie wprowadzono w ramach "Polskiego ładu". W 2024 roku ponownie zmienia się wysokość składki zdrowotnej. Wszyscy niezależnie od formy opodatkowania zapłacą więcej.

Składka zdrowotna ciężarem dla przedsiębiorców

Do redakcji napływa coraz więcej maili od przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Reklama

Pan Józef pisze, że w lutym będzie musiał zapłacić ponad 2500 złotych składek do ZUS-u, sama składka zdrowotna wyniesie niespełna 900 zł. Przed wprowadzeniem "Polskiego ładu" opłacał ją w minimalnej wysokości.

Pani Dorota jest księgową, od kilku dni ciągle odbiera telefony i podawanie składek zdrowotnych wiąże się z pytaniami klientów jej biura, czy na pewno dobrze policzyła składki.

Pan Mariusz osiągnął dochód niespełna 27 000 zł. Jego składka zdrowotna to ponad 2400 zł za styczeń 2024, do ZUS-u do 20 lutego musi zapłacić ponad 4000 zł. Składka wynika z faktu, że dłużnicy zapłacili w styczniu zaległe faktury, stąd tak duży dochód. Przeciętny dochód Pana Mariusza w działalności wynosi około 7 000 zł. Jest opodatkowany na zasadach ogólnych, składka wynosi 9% od dochodu. Nie może być na ryczałcie z uwagi na profil prowadzonej działalności gospodarczej.

Składka zdrowotna na skali podatkowej w 2024 roku

Podatnicy, którzy będą się rozliczać w 2024 roku wg skali podatkowej, będą bez zmian opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej jednak niż 381,78 zł). W przypadku zasad ogólnych nadal nie będzie można odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W tym zakresie jak na razie brak jest zapowiadanych w kampanii wyborczej przepisów. Stąd przed każdym z przedsiębiorców, który wybiera na 2024 rok skalę podatkową jako formę opodatkowania, obowiązek zapłaty 9% nieodliczalnej składki zdrowotnej.

Karta podatkowa a wysokość składki zdrowotnej

Podatnicy opłacający kartę podatkową w 2024 roku składkę zdrowotną będą opłacać w wysokości 381,78 zł od podstawy 4242,00 zł.

Składka zdrowotna rozliczających się według podatku liniowego

Podatnicy korzystający z podatku liniowego będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł).

Osoby płacące podatek liniowy mogą odliczyć od dochodu, jak i uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów do limitu. W 2023 roku limit wynosił 10 200 zł, w 2024 roku został podniesiony do kwoty 11 600 zł.

Składka zdrowotna opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy rozliczający się ryczałtowo nadal będą opłacać składkę zdrowotną wg progów, które pozostają bez zmian. Zmianie ulegnie jednak podstawa, od której będzie naliczana składka zdrowotna, która będzie wynosiła w przypadku przychodu:

do 60 000 zł –419,46 zł

do 300 000 zł - 699,11 zł

powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł

Przedsiębiorca, który wybierze opodatkowanie na zasadach ryczałtu może opłacać składkę zdrowotną w kwocie 419,46 zł miesięcznie przez cały 2024 rok i uregulować należność w rocznym rozliczeniu. Jednak takie opłacanie składki zdrowotnej może być ryzykowne, bowiem po przekroczeniu pierwszego i drugiego progu przychodowego w trakcie roku trzeba dokonać dopłaty składki zdrowotnej, a tam oże wynieść w ekstramalnym przypadku nawet ponad 9 tys. zł.

Składka zdrowotna dla osób współpracujących

W 2024 roku podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących wyniesie 5825,71 zł, stąd składka zdrowotna będzie opłacana w wysokości 524,33 zł (9% od podstawy 5825,71 zł).

Składka zdrowotna dla wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz wspólników jednoosobowych spółek kapitałowych

Podstawę składki zdrowotnej dla wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz wspólników jednoosobowych spółek kapitałowych w 2024 roku stanowi kwota 7767,85 zł stąd wysokość składki to 699,11 zł co miesiąc – 9% z kwoty 7767,85 zł.

Wyższe składki do zapłaty już w lutym 2024 roku

Wyższe składki do ZUS przedsiębiorcy zapłacą już w lutym. Wówczas będą musieli zapłacić składkę zdrowotną we wskazanej wyżej wysokości, zależnie od wybranej formy opodatkowania. Stąd warto jeszcze przeanalizować, która forma opodatkowania będzie najlepsza dla prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Z kolei już w maju trzeba będzie złożyć rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Niektóre biura rachunkowe i księgowe za to rozliczenie pobierają dodatkowe opłaty. Samo rozliczenie składki zdrowotnej kosztuje od 50 do 300 złotych. Stąd nie tylko podwyżka daniny dotyka osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też koszty związane z dodatkowymi rozliczeniami.

Wakacje od ZUS-u. Nie tego oczekują przedsiębiorcy

W czasie kampanii wyborczej politycy Koalicji Wyborczej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy zapowiadali zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej. Aktualnie procedowany jest projekt o nazwie „Wakacje od ZUS”, który ma zacząć obowiązywać jesienią. Według założeń dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy mają mieć prawo do tego, aby skorzystać przez jeden miesiąc z ulgi w opłacaniu składek społecznych. Projektowane przepisy nie dotyczą składki zdrowotnej, tu daninę trzeba będzie zapłacić podobnie jak podatki. Z ulgi mają skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców. O ulgę w myśl założeń projektu będzie trzeba wnioskować przez PUE ZUS na miesiąc przed chęcią skorzystania z preferencji. Zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 października 2024 roku.

W ostatnich latach obciążenia nakładane na przedsiębiorców stale rosną. Od lutego przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 1600,27 zł podstawowych składek ZUS. Do tego dojdzie składka zdrowotna oraz podatki. W przypadku posiadania pracowników koszt zatrudnienia osoby, pobierającej minimalne wynagrodzenie aktualnie to 5110,76 zł, od 1 lipca 2024 wzrośnie do 5180,64 zł. Oszczędność w roku 1600,27 zł zatem dla wielu firm nie będzie specjalnie odczuwalna. Być może od stycznia 2025 roku rządzący przygotują zmiany tożsame z oczekiwaniami osób prowadzących działalność gospodarczą i wprowadzą zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.