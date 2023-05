Z 2 na 0 proc. "Bezpieczny kredyt" po poprawkach Senatu

Czy Konto Mieszkaniowe programu Pierwsze Mieszkanie to pieniądze za darmo? Indywidualne Konto Mieszkaniowe to rządowy program, którego celem jest motywowanie osób do regularnego oszczędzania na zakup własnego mieszkania. Okres oszczędzania ma trwać od 3 do 10 lat, a w tym czasie państwo będzie przyznawać tzw. premię mieszkaniową oraz zwalniać zgromadzone odsetki z podatku Belki.