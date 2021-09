YouTube testuje oglądanie filmów offline na komputerach

fot. Pixabay.com / /

Google testuje nową funkcję dla usługi YouTube Premium, jak donoszą The Verge i TechCrunch. Chodzi o pobieranie materiałów z platformy i oglądanie ich offline na komputerach.

Brak dostępu do wysokiej jakości łącza internetowego lub długie podróże bez dostępu do WiFi nie powinny być już problemem dla użytkowników YouTube Premium, chcących obejrzeć film na większym ekranie. Google postanowił wprowadzić w fazę testów możliwość pobrania filmu z platformy i odtworzenia go w dowolnej chwili na komputerze.

Póki co funkcja ta dostępna jest na rynku amerykańskim. Z relacji użytkowników uczestniczących w testach wynika, że przycisk pobrania znajduje się w panelu obok miejsca na ocenę (łapek) oraz przycisku do udostępniania. Film nie zostanie pobrany bezpośrednio na dysk komputera, tylko do folderu w przeglądarce, a jego odtworzenie będzie możliwe w nowej karcie przeglądarki.

Funkcja ta nie jest niczym nowym dla użytkowników korzystających z YouTube Premium. Jest ona dostępna na urządzeniach mobilnych. Dla osób korzystających z komputerów konto premium popularnej platformy, kosztujące 23,99 zł miesięcznie, umożliwia jedynie oglądanie filmów bez reklam. Testy mają zakończyć się 19 października 2021 r., ale Google nie podało jeszcze daty, kiedy funkcja zostanie włączona dla wszystkich.