YouTube wprowadza nowe opcje kontroli treści

YouTube zapowiada zmiany dla najmłodszych użytkowników. Rodzice otrzymają nowy tryb kontroli nad treściami przeglądanymi w serwisie przez dzieci.

– W najbliższych miesiącach wprowadzimy nowe rozwiązanie w wersji beta, dzięki któremu rodzice będą mogli umożliwić dzieciom korzystanie z YouTube za pomocą nadzorowanego konta Google. Zaczniemy od wczesnej wersji beta dla rodzin z dziećmi poniżej wymaganego wieku, od jakiego można zarządzać własnym kontem Google, aby przetestować i zebrać opinie, pracując nad udoskonaleniem doświadczenia – informuje amerykański gigant w komunikacie.

YouTube zamierza wprowadzić trzy opcje do wyboru dla rodziców. Zostały przypisane do wieku, ale rodzice będą mogli sami wybrać, które treści na danym etapie rozwoju dziecka są dla niego odpowiednie. Do wyboru są trzy warianty:

Odkrywaj,

Zobacz więcej,

Większość treści na YouTube.

"W ramach tego ustawienia dostępny jest szeroki wachlarz filmów odpowiednich dla dzieci powyżej 9 lat, w tym vlogi, tutoriale, filmy o grach, klipy muzyczne, wiadomości i treści edukacyjne" – czytamy w opisie opcji "Odkrywaj".

Z kolej "Zobacz więcej" mieszczą się treści dla młodych odbiorców powyżej 13 roku życia. W tej opcji znajduje się więcej filmów oraz transmisji na żywo z tych samych kategorii, które są dostępne w przypadku wariantu „Odkrywaj”.

Natomiast dla starszych widzów YouTube proponuje opcję "Większość treści na YouTube". Zawiera niemal wszystkie filmy opublikowane na YouTube z wyjątkiem filmów z ograniczeniem wiekowym. "Daje ona również dostęp do materiałów poruszających wrażliwe tematy odpowiednich wyłącznie dla starszych nastolatków" – przeczytamy w opisie wariantu.

