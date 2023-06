YouTube TV idzie śladami Netfliksa. Dość dzielenia się hasłem

Czy Netflix zapoczątkował masowe porządki na platformach streamingowych? YouTube TV, należący do Microsoftu, wyłączył niektórym użytkownikom możliwość dzielenia się hasłem, choć wcześniej można było robić to bez problemu.

Na użytkowników YouTube TV padł blady strach. Okazało się, że nawet będąc w abonamencie rodzinnym, a więc oficnalnie udostępniając konto i hasło swoim bliskim, serwis zaczął wyłączać je poza tym podstawowym - donosi serwis 9TO5Google. Wiele osób skontaktowało się z pomocą techniczną serwisu, która poradziła usunięcie konta ze wspólnego abonamentu rodzinnego, a następnie ponowne dodanie. W znacznej części przypadków ten unik zadziałał.

Jak poinformował YouTube TV, to problem techniczny i trwają prace nad jego rozwiązaniem. Wyjaśniają, że sytuacja ta miała miejsce po jednej z aktualizacji.

Jednak inny portal - CordCuttersNews - zwraca uwagę, że coraz częściej u osób, które współdzielą hasło do serwisu, pojawia się informacja, że mogą wykupić "samodzielny" abonament.

Do tej pory YouTube TV miał politykę podobną do netfliksowej, a więc udzielał zgody na udostępnianie haseł w ramach jednego gospodarstwa domowego. Nie zdarzało się wcześniej, by w jakikolwiek sposób egzekwował te przepisy, czy wprowadzał narzędzia do ograniczenia procederu.

