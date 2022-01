Yolo dalej mocno w górę. Jest kolejny akcjonariusz

fot. sungsu han / /

Nowy Rok przyniósł kolejne informacje o zmianach w akcjonariacie Yolo. Tym razem do grona udziałowców dołączył były prezes Movie Games Mobile i jeden z głównych rozdających karty w jego niedoszłym połączeniu z giełdowym Infoscanem.

Yolo w kolejnym z raportów, tym razem z datą na 1 stycznia 2022 r. poinformowała, że Kamil Gaworecki nabył 27 grudnia poza rynkiem 859 027 akcji Yolo, w wyniku czego jego udział w akcjonariacie zwiększył się z dotychczas posiadanych 0,2 proc. do 9,87 proc.

Od kilku dni trwa intensywny wzrost kursu Yolo, którego akcje w miesiąc podrożały o przeszło 650 proc. Rok 2021 kurs zakończył na poziomie 5,10 zł za akcję. Od początku handlu w nowym roku wzrosty przyspieszyły i wywindowały cenę ponad poziom 6 zł. Handel jest obecnie zawieszony, a TKO pokazuje wzrost o kolejne ponad 30 proc.

Kamil Gaworecki to były prezes Movie Games Mobile, spółki z notowanej na NewConnect grupy Movie Games. W 2021 r. informowaliśmy o planach połączenia Movie Games Mobile z inną notowaną na NC społką Infoscan - pod warunkiem nabycia przez Gaworeckiego 300.000 akcji serii N Infoscanu. Efektem miało być tzw. "odwrotne przejęcie" i wejście Movie Games Mobile na NewConnect "tylnymi drzwiami". Ostateczne do transakcji nie doszło, a Movie Games Mobile do tej pory nie jest notowane giełdzie.

Pod koniec roku inwestorzy dowiedzieli się o dołączeniu do zarządu Pawła Kicińskiego. Szerzej znanego na rynku jako byłego prezesa Labocanny, a obecnie przewodniczącego jej Rady Nadzorczej. Labocanna to firma z NewConnect, działająca w branży konopnej. W ubiegłym roku była spółką, która zapewniła najwyższą stopę zwrotu w wysokości 13 500 proc.

Spółka Yolo poinformowała w komunikacie prasowym o nowych planach dotyczących rozpoczęcia działalności w branży elektromobilności, a co za tym idzie przedstawienia nowej strategii w I kwartale 2022 r.

„Od dawna chciałem wykorzystać swoje kontakty w Azji w branży producentów rozwiązań technologicznych dla branży elektromobilności. Z drugiej strony widzę duży potencjał w zakresie rozwoju infrastruktury dla samochodów elektrycznych w Polsce. Mam jednocześnie plan jak rozwinąć ten biznes we współpracy z azjatyckim partnerami. Dlatego zdecydowałem się wejść do zarządu Yolo i przedstawię wkrótce szczegóły pozostałym akcjonariuszom. W mojej opinii potencjalna zmiana profilu działalności powinna wiązać się też ze zmianą nazwy spółki, co wkrótce również będzie przedmiotem dyskusji pomiędzy akcjonariuszami” – powiedział Paweł Kiciński, Członek Zarządu Yolo, cytowany w informacji prasowej.

Yolo jest notowane na głównym rynku GPW od 2011 r. Od początku swojej działalności firma była związana z branżą finansową, która jak podaje Spółka poprzez sprzedaż w październiku portfela wszystkich wierzytelności pożyczkowych została zakończona.

