Xinhua: chiński rząd wzmocni kontrolę nad treściami w internecie

Chińskie władze biorą się za Alipay. Możliwy podział

Jeden z największych graczy na rynku płatności mobilnych w Chinach może zostać podzielony, wynika z informacji „The Financial Times”. Dane służące do oceny ryzyka kredytowego użytkowników mogą trafić do nowego biznesu, w części należącego do podmiotów państwowych.