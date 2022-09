Xiaomi kontra Apple. "Unikalna" funkcja iPhone'a 14 wykorzystana przez chińskiego producenta

fot. DANIEL CONSTANTE / / Shutterstock

Jeszcze przed oficjalną premierą nowego modelu iPhone’a stracił on swoją unikalną funkcję. Ta zdążyła już zadebiutować na telefonach konkurencyjnego systemu Android.

Flagowy produkt Apple’a będzie miał swoją premierę 16 września. Koncern przedpremierowo poinformował m.in. o jego nowej cenie i funkcjach. Co do kwot, jakie przyjdzie zapłacić za iPhone’a 14, to są one rekordowo wysokie i wahają się od 5199 do 10 499 zł w zależności od modelu.

Wraz z premierą iPhone’a 14 Pro swój debiut miała mieć unikalna funkcja, którą producent nazwał „dynamiczną wyspą”. Jej założenie jest proste, ma ona ułatwić korzystanie z telefonu za sprawą specjalnego wycięcia w ekranie, w którym to miejscu znajdzie się coś na wzór „pigułki”.

Wycięcie nie będzie fizyczne, będzie jedynie na pulpicie telefonu. Natomiast „dynamiczna wyspa” ma powiększać się lub zmniejszać w zależności od zadań. Na przykład gdy ktoś próbuje się dodzwonić, „pigułka” się powiększa i pokazuje wszystkie dane o nadawcy i daje łatwą możliwość odbioru połączenia bez zaburzania dotychczasowej pracy na telefonie. Funkcja ta ma również współpracować m.in. z alarmami, widgetami muzyki czy Face ID.

Nim jednak zdążył zadebiutować iPhone 14, a wraz z nim nowa funkcja, „dynamiczna wyspa” pojawiła się na telefonach Xiaomi działających w oparciu o system Android. Jak informuje portal biznes.wprost.pl, powołując się na jednego z twórców, rozwiązanie pojawiło się na smartfonach chińskiego producenta dzięki programowaniu MUIU, pozwalającemu na tworzenie własnych motywów.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

Funkcja „inteligentnej wyspy”, wyglądająca dokładnie jak ta opisana przez twórców iPhone’a, pojawiła się w chińskiej wersji Mi Theme. Twórcami nowego motywu jest Grumpy UI. Choć całość jest na razie napisana po chińsku, autorzy wskazują, że nowy wigdet jest w fazie testów i dopiero po ich zakończeniu trafi on do oferty MIUI Theme Store.

AB