Xi Jinping: Pekin i Moskwa utrzymały bliską współpracę

Chiny i Rosja utrzymały bliską współpracę; wzajemne zaufanie między dwoma krajami stale się umacnia - oświadczył w środę chiński przywódca Xi Jinping na spotkaniu z Władimirem Putinem w Pekinie. Podkreślił też, że wymiana handlowa jest rekordowo wysoka.

/ ZUMA Press

Xi zaapelował o wspólne działania Rosji i Chin na rzecz utrzymania - jak to ujął - "równości i sprawiedliwości" międzynarodowej.

Wizyta Putina w Pekinie jest drugą oficjalną podróżą zagraniczną rosyjskiego dyktatora po tym, jak w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał za nim list gończy w związku z prowadzonymi przez Rosję deportacjami dzieci ukraińskich. Wcześniej Putin odwiedził Kirgistan. Putin bierze udział w Forum Pasa i Szlaku odbywającym się w stolicy Chin.

Media wietnamskie podały, że prezydent tego kraju Vo Van Thuong spotkał się z Putinem w kuluarach forum w Pekinie i zaprosił go do złożenia wizyty, a ten przyjął zaproszenie. Wietnam, podobnie jak Kirgistan, nie należy do MTK - nie podpisał Statutu Rzymskiego, na podstawie którego powołano Trybunał. (PAP)

