Xebia Consultancy Services podnosi cenę w wezwaniu na PGS Software do 18 zł/akcję

Xebia Consultancy Services podnosi cenę w wezwaniu na akcje PGS Software do 18 zł za akcję z 15,75 zł wcześniej - podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Wzywający należy do holenderskiej firmy technologicznej Xebia Group, wspieranej przez fundusz Waterland Private Equity Investments.

Na początku sierpnia Xebia Consultancy Services wezwała do sprzedaży 100 proc. akcji PGS Software po 15,75 zł za papier, przy czym dwóch akcjonariuszy - Infinitas FIZ AN oraz Presto FIZ AN, posiadających łącznie 64 proc. akcji spółki dających 75 proc. głosów - miało sprzedać swoje walory po 14,3 zł. Za funduszami stoją założyciele spółki, Wojciech i Paweł Gurgulowie.

22 września akcjonariusze mniejszościowi spółki reprezentowani przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska zawiązali porozumienie, w wyniku którego posiadają łącznie 14,14 proc. akcji oraz 9,81 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązali się do niezbywania akcji w wezwaniu po cenie niższej niż 18 zł za akcję.

"Mając na uwadze ogłoszone porozumienie, wzywający zdecydował się wyjść naprzeciw oczekiwaniom największych inwestorów mniejszościowych" - podała Xebia w czwartkowym komunikacie prasowym.

8 września wzywający poinformował o spełnieniu jednego z warunków wezwania, tj. przekroczeniu 66 proc. proc. głosów na WZA, co oznacza, że na wezwanie odpowiedzieli dwaj główni akcjonariusze, Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący ponad 64 proc. akcji i 75 proc. głosów w kapitale spółki. Ustalona cena sprzedawanych przez nich akcji wyniosła 14,3 zł za jedną akcję.

Zapisy w wezwaniu zakończą się 29 września.

Celem wzywającego jest wycofanie spółki z giełdy i jej dalszy rozwój w ramach własnej grupy.

Xebia Group to firma konsultingowa działająca w dziedzinie cyfryzacji. Firma zatrudnia ponad 2,4 tys. osób na całym świecie i generuje 150 mln euro przychodów. Posiada biura w Holandii, Niemczech, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Indiach, Wietnamie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Waterland jest firmą inwestycyjną. Do tej pory dokonał ponad 750 inwestycji, a obecnie fundusz zarządza inwestycjami o wartości około 9 mld euro. (PAP Biznes)

