Xbox Series X i Xbox Series S od dziś w sprzedaży

fot. Xbox / YouTube

Na ten dzień czekali nie tylko fani i producenci gier, ale także inwestorzy. Debiut konsoli do gier Xbox Series X/S otwiera nowy rozdział w historii branży.

10 listopada 2020 r. od dawna zaznaczony był w kalendarzach osób zawodowo lub hobbystycznie zajmujących się grami komputerowymi. To właśnie dziś do sprzedaży trafiają najnowsze konsole do gier autorstwa Microsoftu – Xbox Series X oraz Xbos Series S.

Gigant z Redmond po raz pierwszy zdecydował się na wypuszczenie równolegle dwóch urządzeń – wersja X jest mocniejsza (oferuje lepszą grafikę itp.), lecz droższa – jej cena to 499 dolarów, 2249 zł na polskim rynku). Posiadający słabsze parametry wariant X wyceniony został na 299 dolarów, czyli 1349 zł na polskim rynku. Są to ceny podstawowe – w ofertach różnych sklepów możemy znaleźć nieco inne kwoty, a same konsole mogą być sprzedawane w zestawach z grami, dodatkowymi urządzeniami itp.

Co ciekawe, obie konsole Microsoftu dostępne są także w ofercie abonamentowej Xbox All Access. Xbox Series X kosztuje 148 zł miesięcznie przy umowie na 24 miesiące. Z kolei Xbox Series S kosztuje 111 zł miesięcznie. Do obu abonamentów dołączony jest dostęp do usługi Xbox Game Pass, dzięki której użytkownicy zyskają darmowy dostęp do wybranych gier.

W dniu premiery nowego Xboxa gracze będą mogli wypróbować kilka nowych gier, wśród których znajdzie się także „Observer: System Redux” autorstwa notowanej na polskiej giełdzie spółki Bloober Team. Z kolei równo za miesiąc – 10 grudnia – światło dzienne ma ujrzeć wyczekiwany „Cyberpunk 2077” od CD Projektu.

Na konsolowym placu boju Microsoft nie jest rzecz jasna sam. 12 listopada na wybranych rynkach (m.in. w USA i Japonii) zadebiutuje PlayStation 5. Konsola firmy Sony wejdzie na pozostałe rynki, w tym do Polski, 19 listopada. Standardowa wersja konsoli kosztuje 2299 zł, zaś wersja cyfrowa (pozbawiona napędu Blue-Ray) wyceniona została na 1849 zł.

MZ