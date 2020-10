XTB zwiększył zyski w trzecim kwartale ponad trzy razy, zysk netto wyniósł 68,4 mln zł

fot. XTB / XTB

Zysk netto X-Trade Brokers Dom Maklerski w trzecim kwartale 2020 roku wzrósł o 340 proc., do 68,4 mln zł - wynika ze wstępnych szacunków spółki. Zysk operacyjny wzrósł o 342 proc., do 79,5 mln zł, a przychody operacyjne zwiększyły się o 129 proc., do 139,6 mln zł.

Wstępne wyniki XTB są zbliżone do oczekiwań analityków Trigon DM, którzy zakładali, że spółka będzie miała w trzecim kwartale 131 mln zł przychodów, 82,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 67,1 mln zł zysku netto.

XTB zwraca uwagę, że w porównaniu z pierwszym półroczem trzeci kwartał przyniósł zauważalny spadek zmienności na rynkach podczas wakacji w lipcu i sierpniu.

"Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w III kwartale br. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych w III kwartale 2020 r. sięgnął 52 proc. wobec 36,5 proc. rok wcześniej. To konsekwencja m.in. dużego zainteresowania klientów XTB instrumentami CFD opartymi o amerykańskie indeksy US100 oraz US500" - napisano w komunikacie.

"Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD na towary. Ich udział w strukturze przychodów w III kwartale 2020 r. wyniósł 22,9 proc. (przed rokiem 8,7 proc.). Najzyskowniejszym instrumentem w tej klasie był CFD oparty na notowaniach uncji złota oraz uncji srebra. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 20,1 proc. wszystkich przychodów wobec 51,7 proc. rok wcześniej. Wśród tej klasy aktywów największą popularnością cieszyły się instrumenty oparte o parę walutową EUR/USD" - dodano.

Koszty działalności operacyjnej XTB w trzecim kwartale wyniosły 60,1 mln zł i były o 17,1 mln zł wyższe rdr.

"W ocenie zarządu łączny poziom kosztów działalności operacyjnej grupy w 2020 r. może być wyższy o około 50 proc. w stosunku do 2019 r., z czego w samym IV kwartale zakłada się wzrost kosztów marketingu do poziomów wyższych niż w II kwartale 2020 r, przy jednoczesnej stabilizacji kosztów wynagrodzeń na poziomie zbliżonym do tego z III kwartału 2020 r." - napisano w komunikacie.

W konsekwencji łączna wysokość kosztów działalności operacyjnej w IV kwartale 2020 r. może być zbliżona do tej z II kwartału 2020 r.

XTB podał też, że w okresie czerwiec-wrzesień spółce przybyło 21.178 nowych klientów (wzrost rdr o 111 proc.), średnia liczba aktywnych klientów wzrosła blisko 100 proc., do 55.760.

"To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne" - napisano w komunikacie.

Priorytetem zarządu jest dalszy przyrost bazy klienckiej w kolejnych okresach prowadzący do umocnienia pozycji rynkowej na świecie.

Krajami, z których grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15 proc. przychodów jest Polska i Hiszpania z udziałem wynoszącym w III kwartale 2020 r. odpowiednio 34,5 proc. oraz 15,9 proc.. Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15 proc.

"Ambicją zarządu jest stworzenie do końca 2020 r. ram formalno-prawnych i organizacyjnych pod rozpoczęcie z początkiem 2021 r. działalności operacyjnej w wybranym kraju azjatyckim" - napisano w komunikacie.

Obrót w lotach w trzecim kwartale wzrósł o 79,6 proc., do 760,4 tys., a rentowność na lota wzrosła o 27,5 proc., do 184 zł. Lot to jednostka obrotu instrumentami finansowymi; w przypadku transakcji walutowych lot odpowiada 100000 jednostek waluty bazowej.

Po trzech kwartałach 2020 roku X-Trade Brokers Dom Maklerski ma 657,8 mln zł przychodów (149,7 mln zł przed rokiem), 459,4 mln zł zysku operacyjnego (wzrost z 23,2 mln zł rok wcześniej) oraz 361,9 mln zł zysku netto (rok temu było to 20,7 mln zł). (PAP Biznes)

