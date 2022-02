XTB zmienia zasady. Rozliczeniowy kłopot inwestorów

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Klienci polskiego brokera XTB nie otrzymają już rozliczenia za handel na akcjach i ETF-ach notowanych na giełdach zagranicznych na formularzu PIT-8c. Dom maklerski tłumaczy to nową interpretacją.

Od rozesłania wiadomości mailowych do swoich klientów XTB rozpoczęło informowanie o istotnych zmianach w sposobie rozliczania transakcji zawartych na ich platformie w 2021 r. Chodzi o formularz PIT-8c, który zawiera informacje, jakie zyski lub straty inwestor poniósł w poprzednim roku kalendarzowym. Do tej pory XTB przyciągało klientów ofertą, w której to m.in. rozliczenia transakcji zagranicznych i umieszczenie ich w PIT-8c leżało po stronie domu maklerskiego. Teraz to się zmieniło.

Wystawiony przez XTB formularz nie obejmuje dochodów z transakcji na akcjach i ETF-ach notowanych na giełdach zagranicznych, znajdują się na nim tylko rozliczone transakcje z GPW. Nie zdejmuje to z klientów obowiązku rozliczenia się ze swojej zagranicznej inwestycyjnej działalności przed fiskusem. Jako wytłumaczenie zaprzestania wystawiania dokumentu XTB podaje otrzymanie indywidualnej interpretacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W zamian XTB oferuje zestawienie transakcji z giełd zagranicznych wraz z podręcznikiem (28 stron), jak zrobić to samemu. Zmiany wywołały spore poruszenie wśród inwestorów indywidualnych, którzy m.in. na forum Bankiera prowadzą ożywioną dyskusję o nowym pomyśle. To na pewno krok w tył w obszarze lepszej obsługi klienta. Po tym, jak niedawno XTB jako pierwszy polski dom maklerski wprowadził możliwość obniżenia podatków od dywidend z USA za pomocą formularza W-8BEN, obecne działania spółki spotykają się z krytyką społeczności inwestorów indywidualnych i niezrozumieniem.

Tym bardziej że formalno-prawne ułatwienie ze strony XTB były istotnym czynnikiem z oferty, który przyciągał nowych klientów, skłonnych nawet pogodzić się z mniej atrakcyjnymi spreadami na wielu instrumentach w zamian za zdjęcie obowiązku samodzielnego rozliczenia. Teraz być może dojdą koszty wizyty u doradcy podatkowego, który pomoże we właściwym wypełnieniu obowiązków podatkowych.

Oferta XTB staje się zatem istotnie mniej atrakcyjna dla inwestorów poszukujących możliwości inwestowania na rynkach zagranicznych. Liczba brokerów oferujących dostęp do światowych akcji pozwala jednak na podjęcie optymalnej decyzji co do platformy handlu, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zarówno kosztowej, jak i administracyjne.

Michał Kubicki