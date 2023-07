Klient XTB słono zapłacił za przelew dolarów. Kto pobrał prowizję?

Jeden z czytelników Bankier.pl, który korzysta z usług XTB, zgłosił nam, że dolarowy przelew kosztował go 11% prowizji, o której nie ma informacji na stronie brokera. Postanowiłem sprawdzić, z czego wynikała opłata oraz poznać najtańszy sposób na wypłatę dolarów z XTB.

Jak opisuje nasz czytelnik, 12 czerwca zlecił przelew 240 dol. z rachunku maklerskiego w XTB (które obsługuje Bank Pekao) na swoje dolarowe konto w ING Banku Śląskim. Na miejsce dotarło 213 dol. Gdzie podziało się 27 dol., czyli zgodnie z dzisiejszym kursem, 110 zł? Według czytelnika pobrał je bank zagraniczny, ale XTB nie informuje o istnieniu żadnej prowizji, która uzasadniałaby pobranie tych środków.

Na stronie najpopularniejszego polskiego brokera faktycznie nie znajdują się żadne informacje na temat kosztów ponoszonych przy wypłatach dolarów. Nie ma ich także w tabeli opłat i prowizji.

Komunikat znajduje się jednak w pokoju inwestora przy wykonywaniu przelewu bankowego w dolarach: „XTB nie pobiera dodatkowych opłat za wypłatę z konta handlowego w USD. Jednak stosowanie dodatkowych opłat przez bank pośredniczący wykracza poza grupę XTB”. Według naszego czytelnika nie było go, gdy zlecał przelew, ale XTB twierdzi, że informacja znajduje się w systemie od 22 czerwca 2021 r.

Wina SWIFT-u

XTB informuje, że nie ściąga żadnych prowizji od przelewów. Jak wynika z komunikatu na platformie brokera, za pobraniem opłaty stoi więc bank obsługujący rachunki klientów, w tym przypadku Pekao. Obsługa klienta XTB potwierdza te informacje. Jak wyjaśnił mi konsultant, ich spółka nie pobiera prowizji, ale bank robi to zawsze, kasując za przelewy SWIFT "dwadzieścia parę dolarów". To by się zgadzało, nasz czytelnik stracił 27 dol.

Czy to normalne? Niestety tak. Dolary są rozliczane w zupełnie innym systemie transakcyjnym niż złote czy euro, czyli poprzez sieć SWIFT. Korzystanie z niej wiąże się zawsze z opłatą, niezależnie od tego, czy wykonujemy przelew za granicę, czy z jednego krajowego banku do drugiego krajowego banku. Koszty wahają się w szerokich widełkach. Według porównywarki Monito, w zależności od banku i pośredniczących instytucji, możemy zapłacić za to od 25 do nawet 300 zł.

Jak wypłacić najtaniej dolary z konta w XTB?

XTB umożliwia wypłaty dolarów jedynie poprzez przelew SWIFT lub przy użyciu karty. Na liście dostępnych opcji nie ma Revoluta ani żadnej innej alternatywy. Jak uniknąć zatem opłat? Z tym pytaniem zwracam się do XTB, które odpowiada, że jedynym zupełnie darmowym sposobem powinno być założenie dolarowego konta w Pekao.

- Niestety, mimo prób, nie otrzymaliśmy od Pekao S.A. szczegółowych i kompletnych informacji na temat pobieranej opłaty, dlatego trudno jest jednoznacznie wskazać najtańszą opcję. Regularnie jednak jesteśmy w kontakcie z naszymi klientami i wygląda na to, iż prawdopodobnie najkorzystniejszą opcją dla realizacji takich przelewów jest posiadanie rachunku bankowego prowadzonego w walucie USD w Pekao S.A. Wówczas dodatkowa opłata nie jest pobierana - brzmi odpowiedź XTB.

Czy wpłaty dolarów do XTB są darmowe?

Skoro wypłaty dolarów realizowane poprzez sieć SWIFT wiążą się z opłatami, logiczne jest, że sytuacja powinna wyglądać tak samo w drugą stronę - gdy wpłacamy je na konto w XTB. Tu wszystko uzależnione jest od konkretnego banku. Według czytelnika, który przysłał nam zgłoszenie, przelewy wykonywane z ING nie były w jego przypadku obciążone prowizją.